فيروس إيبولا مُصنع يقتل الأشخاص في 3 أيام

ابتكر علماء صينيون فيروسا جديدا يشبه فيروس إيبولا، يمكنه قتل شخص في أقل من 3 أيام.

وقام باحثون في جامعة هيبي الطبية بمحاكاة مكونات الفيروس القاتل الذي عاث فسادا في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، في محاولة لدراسة آثاره.

استخدم الفريق فيروسا يُعرف باسم التهاب الفم الحويصلي وقاموا بتعديله لحمل البروتين السكري (GP) من فيروس الإيبولا، ونشروا النتائج التي توصلوا إليها في Science Direct.

اختبرت الدراسة مجموعة من الهامستر، وتم حقنهم بالفيروس المعدل، وسرعان ما ظهرت عليهم أعراض حادة مشابهة لتلك التي يعاني منها مرضى الإيبولا من البشر، بما في ذلك فشل الأعضاء، وفقا لصحيفة “dailystar”.

التأثير على الرؤية

بعد الحقن، أصيبت بعض حيوانات الهامستر بقشور على سطح مقلة عيونها، مما أثر على قدرتها على الرؤية.

ونقل موقع Science Direct عن الباحثين قولهم: “إنها علامة على أن الهامستر البالغ من العمر 3 أسابيع المصاب بالفيروس لديه إمكانية لعب دور في دراسة اضطرابات العصب البصري الناجمة عن مرض فيروس الإيبولا”.

وأضاف الباحثون أنهم عندما قاموا باستئصال أعضاء الهامستر الميت، لاحظوا أن الفيروس القاتل قد انتشر في جميع أنحاء جسمهم.

إجراءات طبية مضادة ضد الإيبولا

ووجدت آثار في القلب والطحال والرئة والكلى والمعدة والأمعاء وأنسجة المخ، وكانت أعلى مستوياتها في الكبد.

وقالوا إن دراستهم قدمت “إجراءات طبية مضادة ضد الإيبولا”.

بشكل عام، يمثل هذا النموذج البديل أداة آمنة وفعالة واقتصادية للتقييم قبل السريري السريع للتدابير الطبية المضادة ضد EBOV (فيروس الإيبولا)، والتي من شأنها تسريع التقدم التكنولوجي في مواجهة مرض فيروس الإيبولا.