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انطلاق فعاليات معرض آراب هيلث 2024 الإثنين المقبل بدبي

سيقوم عدد من العارضين بتسليط الضوء على أحدث إنجازاتهم التكنولوجية التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة لقطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم.

فريق التحرير by فريق التحرير
آراب هيلث

يعود معرض آراب هيلث، أكبر حدث لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024.

وتشهد نسخة 2024 من معرض آراب هيلث مجموعة من الفعاليات الجديدة بما في ذلك:

  • المستشفى الذكي ومنطقة التشغيل التفاعلي بالشراكة مع كليفلاند كلينك أبوظبي.
  • مسابقة Cre8 لطلاب الإمارات الإماراتيين لتصميم حل لمشكلة الرعاية الصحية في العالم الحقيقي.
  • قمة صحة المستقبل المخصصة للمدعوين فقط مع التركيز على مكافحة الشيخوخة وطول العمر.
  • منطقة التحول التي تضم مسابقة الشركات الناشئة وحوارات “إنوفيت Innov8 Talks الشهيرة وعروض المنتجات.
آراب هيلث

ويتوقع حضور 110.000 متخصص في الرعاية الصحية لنسخة 2024 من معرض ومؤتمر الصحة العربي.

وسيقوم عدد من العارضين بتسليط الضوء على أحدث إنجازاتهم التكنولوجية التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة لقطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وستعرض شريكة الابتكار جي إي هيلث كير، العاملة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية المبتكرة، التقنيات التي ستغير قواعد اللعبة والتي تحدد مستقبل الرعاية الصحية من خلال إطلاق 19 ابتكارًا جديدًا للمنتجات.

آراب هيلث

وستمكن المتخصصون والمهنيون الطبيون من خلال معرض ومؤتمر آراب هيلث 2024 من حضور 10 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر في مجالات مختلفة.

كما سيضم معرض آراب هيلث 2024 للمرة الثانية على التوالي منطقة القرية (ذا فيليج) الجديدة، وهي منطقة مصممة للسماح للزوار بالتواصل والاسترخاء.

وسيقام معرض آراب هيلث 2024 بدعم من مجموعة من الجهات الحكومية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...