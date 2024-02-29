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جراحون سعوديون يبدؤون عملية معقدة لفصل توأم ملتصق نيجيري تستغرق 14 ساعة

يتقاسم التوأم، اللذين وصلا إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر الماضي، مناطق في أسفل البطن والحوض وأسفل العمود الفقري والأعصاب الشوكية السفلية.

فريق التحرير by فريق التحرير

بدأ الجراحون في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس إجراء عملية معقدة لفصل التوأم الملتصق النيجيري حسنة وحسينة في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض.

ويتقاسم التوأم، اللذين وصلا إلى المملكة العربية السعودية في أكتوبر الماضي، مناطق في أسفل البطن والحوض وأسفل العمود الفقري والأعصاب الشوكية السفلية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه من المتوقع أن تستغرق عملية الفصل حوالي 14 ساعة ويشارك فيها 38 استشاريا وأخصائيا وفنيا وتمريضيا ومساندا.

توأم

وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة إن العملية بلغت نسبة نجاحها 70% وستتضمن تسع مراحل.

وهذه هي العملية الـ60 التي يجريها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية. على مدى السنوات الـ 34 الماضية، قام البرنامج برعاية 135 مجموعة من التوائم من 25 دولة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...