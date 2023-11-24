فحص لعاب منزلي يكشف عن السرطان بدقة تزيد عن 90%

بات من الممكن حالياً في الولايات المتحدة الأميركية اكتشاف الإصابة بسرطان الحلق والفم، عبر فحص منزلي بالذكاء الاصطناعي قائم على اختبار عينة من اللعاب بالتالي فإن الكشف المبكر عن الإصابة بالمرض المميت أصبح في متناول الجميع.

واستناداً إلى التكنولوجيا التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي أي)، يمكن لجهاز “كاشف السرطان” الكشف عن الأعراض المبكرة لسرطان الفم والحلق مع دقة تصل لأكثر من 90%.

وبسبب نقص أدوات التشخيص الفعالة، غالباً ما يتأخر تشخيص هذه السرطانات حتى تصل إلى مرحلة متقدمة، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة.

في دراسة سابقة، اكتشف ماريا سوليداد سوسا من كلية “إيكان” للطب في نيويورك وخوليو أ.أغيري غيسو، من كلية ألبرت أينشتاين للطب، أن التحكم بقدرة الخلايا السرطانية على البقاء نائمة يتم من خلال بروتين يسمى (إن آر 2 إف 1).

يمكن لهذا البروتين الدخول إلى نواة الخلية وتشغيل أو إيقاف العديد من الجينات لتنشيط برنامج يمنع الخلايا السرطانية من التكاثر.

وعادة ما تكون مستويات (إن آر 2 إف 1) منخفضة في الأورام الأولية ولكنها مرتفعة في الخلايا السرطانية المنتشرة الخاملة. ثم تنخفض مستويات البروتين مرة أخرى عندما تبدأ الخلايا السرطانية في التكاثر مرة أخرى وتشكل أوراماً متكررة أو منتشرة.

ويقول أغيري غيسو في دراسته “لذلك اعتقدنا أن تنشيط (إن آر 2 إف 1) باستخدام جزيء صغير يمكن أن يكون استراتيجية سريرية جذابة للحث على سكون الخلايا السرطانية ومنع تكرارها وتحولها لورم خبيث”.

واستخدم فريق سوسا وأغيري-غيسو في الدراسة نهج فحص قائم على الكمبيوتر لتحديد دواء، يدعى (سي 26)، ينشط (إن آر 2 إف 1).

ووجد الباحثان أن علاج خلايا (اتش إن إس سي سي) المشتقة من المريض مع (سي 26) عزز مستويات (إن آر 2 إف 1) وأوقف تكاثر الخلايا.

لدى جهاز “كاشف السرطان” الذي تنتجه شركة فيوم “Viome Life Sciences”، دقة غير مسبوقة للكشف المبكر عن السرطان والوقاية منه باعتباره الوحيد الذي يعطي دقة تصل إلى 95%.

ووفقاً لدراسة أعدتها المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة فإن 28% من المرضى فقط يتلقون تشخيصاً مبكراً، فيما يواجه أولئك الذين يتلقون تشخيصاً متأخراً معركة طويلة من النضال في مواجهة مع سرطان الفم.

وتشير الدراسة إلى أن الاكتشاف المبكر للإصابة بسرطان الفم يزيد من معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات، من 50% إلى 84%.

وقال نافين جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيوم:” على الرغم من كل الابتكارات في جميع أنحاء المشهد الصحي، ظل سرطان الفم والحلق مرضين يهددان الحياة مع خيارات قليلة للكشف المبكر”.

وأضاف: “بصفتنا شركة رائدة في هذه الصناعة في مهمة لتحديد ومعالجة جذور الأمراض المزمنة، فإننا نعمل منذ سنوات لتقديم حلول تشخيصية مدعومة سريرياً للكشف عن السرطان وغيره من الأمراض التي تهدد الحياة وتضعف. مع إطلاق جهاز ‘الكشف عن السرطان‘، حققنا هذا الهدف ونخطط لمتابعة ذلك في تتابع سريع مع أدوات الكشف عن الأمراض المزمنة والسرطانات الإضافية التي تهدد الحياة”.

وبدأ الباحثون في فيوم في دراسة كيفية تغير الميكروبيوم، وهي مجموعة من جميع الميكروبات الموجودة بشكل طبيعي على أجسامنا وداخلنا، وكذلك جيناتها. ونتيجة لأبحاث سابقة، فإن الأشخاص المصابين بسرطان الفم أو الحلق لديهم نباتات فموية مختلفة عن أولئك الذين لا يعانون من السرطان.

وأوضح جورودوث بافانار، رئيس قسم الاكتشاف والذكاء الاصطناعي والهندسة في فيوم: “لقد جمعنا عينات من اللعاب من أشخاص يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر، أو البالغين الذين لديهم تاريخ من تعاطي التبغ – وكلاهما من عوامل الخطر لسرطان الفم والحلق. من كل عينة، استخرجنا مادة وراثية من البكتيريا والفطريات وخلايا الجلد”.

من أجل تدريب نموذج التعلم الآلي، استخدم العلماء بيانات وراثية من 945 عينة، 80 منها جاءت من أشخاص مصابين بسرطان الفم و 12 من أشخاص مصابين بسرطان الحلق.

وقال بافانار للصحافيين “الميزة الرئيسية للتعلم الآلي هي أنه كلما زادت البيانات التي نجمعها، أصبحت الأداة أكثر دقة”.

وتم تحديد 88 تغييراً في التعبير الجيني لدى الأشخاص المصابين بسرطان الفم والحلق، بالإضافة إلى 182 سمة وراثية فريدة في البكتيريا.

ثم اختبر الباحثون نموذجهم مع 230 عينة دراسة متبقية، 82 منها جاءت من أشخاص مصابين بالسرطان.

وحددت الاختبارات بشكل صحيح 90% من العينات المأخوذة من الأشخاص المصابين بالسرطان و 95% من العينات المأخوذة من الأشخاص غير المصابين بالسرطان، مما يشير إلى معدلات سلبية أو إيجابية خاطئة منخفضة للغاية.

ويمكن الآن للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الفم أو الحلق شراء جهاز “كاشف السرطان” عبر الإنترنت بعد ملء استبيان باستخدام فيوم والحصول على النتائج في غضون أسبوعين.

وقال بافانار “يقوم مزود الخدمات الصحية عن بعد بمراجعة المعلومات المقدمة من العميل قبل طلب الاختبار. سيتصل مقدمو الرعاية الصحية المرخصون بالعميل إذا كانت هناك نتيجة إيجابية ويمكن للعميل أيضاً الاتصال بشريك الرعاية الصحية عن بعد في فيوم لطرح أي أسئلة قد تكون لديه حول الفحص”.