فايزر ترصد 470 مليون دولار لتوسعة منشآتها

قالت شركة “فايزر” انها تعتزم إنفاق 470 مليون دولار لتوسعة منشآتها الخاصة بأبحاث اللقاحات في اطار سعيها للحفاظ على تفوقها في مجال التكنولوجيا الخاصة بإطلاق لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن الشركة المتخصصة في صناعة الأدوية أنها تخطط لتشييد مبنى جديد، وتجديد المرافق الحالية في منشأتها في بيرل ريفر بمدينة نيويورك، والتي كانت حلقة الوصل بين الأبحاث المختبرية التي تقود برامج اللقاحات، مثل لقاح “كوفيد-19” الصادر بالشراكة مع شركة “بيونتك”.

ووافق مجلس إدارة “فايزر” على زيادة المساحة بمقدار 260 ألف قدم مربعة، بما فيها مختبر مساحته 55 ألف قدم مربعة، في نهاية شهر حزيران/يونيو على أن يكتمل بناء منشأة بيرل ريفر في الربع الأول من عام 2026.

ووفقاً لـ”بلومبيرج” فإن فكرة توسعة المنشأة انطلقت قبيل انتشار جائحة كورونا، لكن المناقشات توقفت بعدما فرضت ابحاث الشركة الكثيفة في اكتشاف اللقاح مزيداً من الضغط على منشآتها.

وكان العلماء هناك مسؤولين عن تصميم جرعات اللقاح واختبارها على الحيوانات، وإجراء فحوصات وتحليلات أخرى لها علاقة بالجودة. وأجروا أيضاً أعمال بحث وتطوير على اللقاحات، بما فيها لقاح “بريفنار” التابع لـ”فايزر” والمضاد للمكورات الرئوية المميتة، وهو اللقاح الذي كان الأكثر مبيعاً في العالم حتى ظهور لقاح “كوفيد”.

وقال ستيف بيورنسون، نائب الرئيس والمسؤول الأول عن عمليات البحث والتطوير الخاصة باللقاحات، في مقابلة مع “بلومبيرج”: “لقد كنا نعاني دائماً من عدم كفاية المساحة.. نحن نحاول مواكبة المنافسة وإتاحة توسيع قدرة تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال”.

وساهم لقاح “كوميرناتي” المضاد لـ”كوفيد” في زيادة الإيرادات السنوية لشركة “فايزر” بمقدار الضعف تقريباً، بعد أن حقق مبيعات تزيد على 36 مليار دولار في عام 2021 وحده. تهدف “فايزر” إلى تكرار هذا النجاح من خلال تطبيق تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال على مجالات أمراض أخرى.

وقال بيورنسون إن توسيع منشأة بيرل ريفر، سيوفر مساحة إضافية لمختبر تطوير مجموعة جديدة من اللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال، وبالتالي الوقاية من الإنفلونزا ومسببات الأمراض الفيروسية الأخرى. إضافة إلى أنه سيفيد مشاريع حالية، مثل تطوير لقاح “فايزر” التجريبي ضد الفيروس المخلوي التنفسي، والذي يستخدم تقنية أكثر تقليدية.

وأضاف: “هذا وقت حرج بالنسبة إلى علم اللقاحات، ونحن في مركزه ونريد البقاء هناك.. عندما يفكر أي شخص في (فايزر)، آمل أن يفكر في اللقاحات، وأننا في الواقع أفضل مساهم في تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال والأكثر تقدماً في العالم”.

وتمتد منشأة بيرل ريفر على أراضٍ زراعية وغابات متداخلة المناطق، وتستضيف حالياً أكثر من ألف موظف من “فايزر” الذين شارك المئات منهم في تطوير لقاح “كوفيد-19”. وتتسع المختبرات الموجودة في الموقع حالياً لـ220 موظفاً، لكن عملية التوسعة ستوفر مساحة إضافية لـ150 موظفاً آخرين.

وأمل بيورنسون أن تمنح أحدث منشآت “فايزر”، ميزة للعلماء ذوي الخبرة في اللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال، في معركة تنافسية متزايدة. فكرت الشركة في بناء منشآت جديدة في مراكز التكنولوجيا الحيوية الأخرى، مثل كامبريدج وسان فرانسيسكو، لكنها أقرت في النهاية بأفضلية قرب منشأة بيرل ريفر من نيويورك ووادي هدسون وكونيكتيكت ونيوجيرسي/ حيث يمكن – حسب بيورنسون – “الوصول إلى مجموعة متنوعة من أنماط الحياة”.

استثمرت “فايزر” مؤخراً، وبشكل منفصل، 29 مليون دولار لإنشاء مختبر في بلدة بيرل ريفر، والذي يُستخدم لدراسة عوامل مُعدية قد تكون خطرة مثل “كوفيد”.

حصل المختبر، الذي بدأ العمل في كانون الأول/ديسمبر 2020، على تصنيف المستوى الثالث للسلامة البيولوجية، ما يؤهله لدراسة العوامل المُعدية أو السموم التي قد تنتقل عبر الهواء وتسبب عدوى مميتة. وقد تعهدت شركة العقاقير الآن بتقديم 20 مليون دولار أخرى لمضاعفة طاقة المختبر.