فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inصحةأخبار أريبيان بزنس

الموافقة على أول علاج لمرض الكبد الدهني غير الكحولي

تعد الموافقة على ريزديفرا خطوة هامة في علاج مرضى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، حيث يوفر خيارًا جديدًا واعدًا للمرضى الذين يعانون من هذه الحالة المزمنة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الكبد الدهني
الصورة للتوضيح فقط وليس لها علاقة بالدواء الأصلي

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان لها عن الموافقة على دواء جديد يسمى “ريزديفرا” لعلاج البالغين المصابين بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي مع وجود ندبات في الكبد.

التهاب الكبد الدهني غير الكحولي هو مرض ينتج عن تراكم الدهون في الكبد، ويمكن أن يؤدي مع الوقت إلى تندب الكبد وتلفه. ويعاني ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة من هذا المرض، ولم يكن هناك في السابق أي دواء يمكنه معالجة تلف الكبد بشكل مباشر.

أظهرت التجارب السريرية أن ريزديفرا فعال في تحسين حالة الكبد لدى نسبة من المرضى، حيث يساعد على تقليل التهاب الكبد والندبات فيه. ويجب استخدام الدواء إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

الكبد الدهني
صورة توضيحية ولا تعبر عن الدواء الحقيقي

من الآثار الجانبية الشائعة لريزديفرا الإسهال والغثيان، كما أنه يأتي مع بعض التحذيرات والاحتياطات، مثل سمية الكبد الناجمة عن الأدوية والآثار الجانبية المتعلقة بالمرارة. ويجب على مقدمي الرعاية الصحية الرجوع إلى معلومات الوصف الكاملة للحصول على مزيد من المعلومات حول التفاعلات الدوائية المحتملة مع ريزديفرا.

تعد الموافقة على ريزديفرا خطوة هامة في علاج مرضى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، حيث يوفر خيارًا جديدًا واعدًا للمرضى الذين يعانون من هذه الحالة المزمنة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...