الموافقة على أول علاج لمرض الكبد الدهني غير الكحولي

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان لها عن الموافقة على دواء جديد يسمى “ريزديفرا” لعلاج البالغين المصابين بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي مع وجود ندبات في الكبد.

التهاب الكبد الدهني غير الكحولي هو مرض ينتج عن تراكم الدهون في الكبد، ويمكن أن يؤدي مع الوقت إلى تندب الكبد وتلفه. ويعاني ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة من هذا المرض، ولم يكن هناك في السابق أي دواء يمكنه معالجة تلف الكبد بشكل مباشر.

أظهرت التجارب السريرية أن ريزديفرا فعال في تحسين حالة الكبد لدى نسبة من المرضى، حيث يساعد على تقليل التهاب الكبد والندبات فيه. ويجب استخدام الدواء إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

صورة توضيحية ولا تعبر عن الدواء الحقيقي

من الآثار الجانبية الشائعة لريزديفرا الإسهال والغثيان، كما أنه يأتي مع بعض التحذيرات والاحتياطات، مثل سمية الكبد الناجمة عن الأدوية والآثار الجانبية المتعلقة بالمرارة. ويجب على مقدمي الرعاية الصحية الرجوع إلى معلومات الوصف الكاملة للحصول على مزيد من المعلومات حول التفاعلات الدوائية المحتملة مع ريزديفرا.

تعد الموافقة على ريزديفرا خطوة هامة في علاج مرضى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، حيث يوفر خيارًا جديدًا واعدًا للمرضى الذين يعانون من هذه الحالة المزمنة.