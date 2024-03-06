عمره 44 يوماً فقط.. طفل إماراتي ينتصر على الضمور العضلي الشوكي

تمكن طفل إماراتي يبلغ من العمر 44 يوماً فقط، من هزيمة مرض الضمور العضلي الشوكي من النوع الأول بعد أن نجح الأطباء في مستشفى برجيل بأبو ظبي، بتشخيص المرض الوراثي النادر، ووضع خطة طبية شاملة لعلاجه.

واكتشف الأطباء في مستشفى برجيل بأبو ظبي إصابة الطفل بالمرض، ووضعوا خطة علاجية سريعة شملت دواءً عن طريق الفم وجلسات الأكسجين، إلى حين وصول “زولغنسما” (Zolgensma) الذي يعد من اغلى الأدوية ويتجاوز سعرi مليوني دولار وفقاً للكثير من المصادر الصحية.

يُعوض “زولغنسما” الجين الخاطئ ويُساعد الجسم على إنتاج بروتين SMN للحفاظ على الخلايا العصبية الحركية.

وقال الدكتور حسين نصير مطلق استشاري طب أعصاب الأطفال، في مستشفى برجيل بأبو ظبي، “رأيت الطفل لأول مرة عندما كان عمره 3 أسابيع وتم تشخيص إصابته بضمور العضلات الشوكي من النوع الأول عن طريق الاختبار الجيني، وهو الطفل الأول، والوالدان بينهما صلة قرابة وثيقة، وأعطي العلاج الجيني في 18 كانون الثاني/يناير على شكل حقنة لمدة تزيد عن ساعة واحدة”.

وأضاف الدكتور حسين، “إن الضمور العضلي الشوكي” هو مرض قاتل خطير ونادر بدون علاج، ويحدث بالوراثة عندما تكون هناك نسخة مفقودة أو غير طبيعية من الجين اللازم لصنع بروتين أساسي يسمى العصبون الحركي، ويؤدي نقص بروتين SMN إلى موت الأعصاب التي تتحكم في العضلات (الخلايا العصبية الحركية)، وهذا يؤدي إلى ضعف العضلات وهزالها، وفقدان الحركة في نهاية المطاف وصعوبة في وظائف مثل التنفس والبلع والتغذية والتحدث”.