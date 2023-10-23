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صندوق أبوظبي للتنمية يستثمر 10 ملايين دولار لتطوير مستشفى في جنوب السودان

ضخ صندوق أبوظبي للتنمية بضخ 10 ملايين دولار لتطوير مشروع مستشفى جوديل العام في جمهورية جنوب السودان

فريق التحرير by فريق التحرير
صندوق أبوظبي للتنمية يستثمر 10 ملايين دولار لتطوير مستشفى في جنوب السودان

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل افتتاح مشروع مستشفى جوديلي في جمهورية جنوب السودان، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 36.73 مليون درهم إماراتي ما يعادل (10 مليون دولار أميركي).

ويأتي تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بمنحة من دولة الإمارات تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الصحي في جنوب السودان وذلك من خلال إنشاء مستشفى متكامل بسعة 60 سريراً وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتلبية احتياجات سكان العاصمة جوبا والمناطق المجاورة لها من الخدمات العلاجية اللازمة. 

وأكد نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، خليفة عبدالله القبيسي، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، حرص الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية على تعزيز العلاقات الثنائية مع حكومة جنوب السودان وتنميتها في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.

من جانبها، أعربت يولاندا أويل جواج، وزيرة الصحة في حكومة جنوب السودان عن شكرها لدولة الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية على دورهما الريادي في تنمية المشاريع التنموية في جنوب السودان.

وأشارت إلى أن مستشفى جوديلي يعد مشروعاً استراتيجياً يساهم في تنفيذ الأجندة الوطنية للحكومة لتعزيز كفاءة القطاع الصحي. كما يوفر خدمات طبية عالية الجودة وفرص عمل للسكان، إضافة إلى أنه سيتيح المجال لتدريب الأطباء وغيرهم من المهن الطبية المختلفة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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