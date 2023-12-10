أعلن مجلس الصحة الخليجي عن إطلاق حملة توعوية بعنوان “خيالك يشوه جمالك ” بهدف التوعية حول ظاهرة اضطراب تشوه صورة الجسم واثرها على على الجنسين الذكور والإناث .



وقال المجلس أن هذا الاضطراب النفسي يعد من الظواهر التي يواجهها الشباب في الوقت الحالي حيث يعرف بأنه اضطراب نفسي يتسبب في أن يُكون الفرد بصورة ذهنية عن مظهره، ولا يمكن للفرد المصاب بأن يتوقف عن التفكير المستمر في واحد أو أكثر من العيوب التي في مظهره حيث قد تكون بسيطة جدًا أو حتى لا يراها الآخرين.

واستعرض في بيان له، أسباب الإصابة و التي قد تختلف من شخص إلى الآخر ومنها :جينية ونفسية مثل: وجود تاريخ مرضي للعائلة أو وجود اختلال التوازن الكيميائي للدماغ ، وسمات الشخصية مثل: تدني تقدير الذات ووضع معايير مستحيلة لكمال المظهر ، وكذلك أسباب أخرى مثل: التعرض لصدمة أو التعرض للتنمر والمضايقات أو الضغوط والمعايير الاجتماعية، حيث تستهدف الحملة المراهقين والشباب من الذكور والإناث (من عمر 13 إلى 25 سنة) كفئة رئيسية والأهل والمعلمين كفئة ثانوية.



وتتضمن الحملة العديد من المنتجات الهامة، من بينها فيديو رئيسي يستعرض مشاكل اضطراب تشوه صوره الجسم ويقدم نصائح حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة ودليل توعوي ، كما تم عمل تجربة اجتماعية للتوعية بهذه الظاهرة واثرها على الفرد وأداة قياس لقياس مستوى الرضا النفسي للفرد على مظهرة الخارجي.



تأتي هذه الحملة في سياق التزام مجلس الصحة الخليجي بتعزيز الصحة النفسية والوعي بين أفراد المجتمع، مع التركيز على الوقاية والعلاج المبكر لضمان الحياة النفسية السليمة للأجيال القادمة.

