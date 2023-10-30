شركة عالمية تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض

أعلنت شركة “جي إي هيلث كير” عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في الرياض، ويهدف المقر الجديد إلى توفير أحدث التقنيات والحلول الرقمية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وتم الإعلان عن المقر الجديد خلال ملتقى الصحة العالمي السنوي المنعقد في الرياض، حيث تستعرض ” جي إي هيلث كير” معدات التصوير الطبي وحلول التشخيص الأكثر تقدماً وذكاءً التي تقدم تصوراً جديداً لمفهوم رعاية المرضى.

ملتقى الصحة العالمي في الرياض

ويشارك أكثر من 300 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة في ملتقى الصحة العالمي الذي يجمع تحت مظلته قادة القطاع، والخبراء، والمبتكرين من المملكة العربية السعودية ومختلف أنحاء العالم لاستكشاف وتبادل الأفكار والتقنيات الرائدة.

وفي 29 أكتوبر، سيستعرض جان بيجر، المدير الأول للمنظومة الرقمية في ” جي إي هيلث كير” في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مستقبل الرعاية الصحية والدور المحوري للنماذج التأسيسية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الذكاء الاصطناعي في إطلاق حقبة تحويلية لقطاع الرعاية الصحية. كما سيقدم ماتياس جوين، الرئيس الطبي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة ” جي إي هيلث كير”، رؤى قيمة عن أمثلة حقيقية لتطبيقات حلول الذكاء الاصطناعي في العمل ونتائجها، مع استعراض مستقبل التصوير الطبي باستخدام عدسة الذكاء الاصطناعي.