شركات الأدوية ترفع أسعار 775 دواء منذ بداية 2024

بدأت شركات الأدوية عام 2024 برفع قائمة أسعار أدوية “أوزمبيك” Ozempic و “مونجارو” Mounjaro ومئات الأدوية الأخرى المستخدمة على نطاق واسع، كما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال“.

وعمدت شركة “نوفو نورديسك” التي تصنع عقار “أوزمبيك”، و”إلي ليللي” التي توزع عقار “مونجارو”، إلى رفع أسعار 775 دواءً من العلامات التجارية خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني / يناير، وفقاً لتحليل أجرته لصحيفة “وول ستريت جورنال” مجموعة “46 بروكلين للأبحاث”، وهي مجموعة تحليلية غير ربحية لتسعير الأدوية.

ورفعت شركات الأدوية أسعار أدويتها بمتوسط 4.5%، على الرغم من ارتفاع أسعار بعض الأدوية بنحو 10% أو أعلى، وفقاً لمجموعة البحث. وتعد الزيادة المتوسطة أعلى من معدل التضخم الذي ارتفع إلى 3.4% في كانون الأول / ديسمبر.

ومن بين الزيادات الملحوظة: ارتفع سعر دواء “أوزمبيك”، وهو علاج لمرض السكري يستخدمه العديد من الأشخاص لإنقاص الوزن، بنسبة 3.5% ليصل إلى ما يقرب من 970 دولاراً. وارتفع سعر سهم “مونجارو”، وهو دواء لمرض السكري من الفئة نفسها ويستخدم أيضاً على نطاق واسع لإنقاص الوزن، بنسبة 4.5% إلى ما يقرب من 1070 دولاراً.

وقالت “نوفو نورديسك” إن تغييرات قائمة الأسعار تأخذ في الاعتبار عوامل مثل ظروف السوق والتضخم، ولم تصل زيادات أسعار القائمة الأمريكية إلى ما يزيد عن نسب مئوية من رقم واحد منذ عام 2016. وقالت شركة “إلى ليللي” إنها تحدد الأسعار وفقاً لقيمة الدواء وفعاليته ومدى تأثيره.

وأرجعت شركات الأدوية بشكل عام ارتفاع الأسعار إلى اتجاهات السوق والتضخم والقيمة التي توفرها الأدوية. وقالت بعض الشركات إن التغييرات في قائمة الأسعار لن تؤثر على حصول المرضى على الأدوية.

وعادةً ما يرفع صانعو الأدوية قائمة أسعار منتجاتهم خلال الأسابيع القليلة الأولى من العام الجديد. ومن الممكن أن يأتي المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة، لأن شركات مثل “جونسون آند جونسون” لم تلجأ إلى أي زيادات في سجلات مجموعة “46 بروكلين للأبحاث”، منذ بداية العام حتى الآن.

وتثير هذه الزيادات غضب المرضى والأطباء، على الرغم من أن شركات الأدوية عادة ما تخفض أسعار أدويتها للفوز بتعويضات من الخطط الصحية، وعادة ما يدفع المرضى الذين لديهم تأمين صحي جزءاً فقط من التكلفة.

ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الأدوية يشكل قضية سياسية قوية ــ بالنسبة لكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ــ حتى أن شركات الأدوية خففت من زيادات أسعارها بعد سنوات من تحقيق زيادات سنوية تتجاوز 10%.