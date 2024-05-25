رسالة مدتها 43 ثانية من أسماء الأسد.. ماذا قالت قبل رحلة العلاج؟

وجهت السيدة الأولى أسماء الأسد، قرينة الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة اليوم السبت، قبل دخولها مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).

وتحدثت في فيديو مدته 43 ثانية، تم بثه عبر حساب “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت السيدة الأولى: “عندما تم إعلان خبر إصابتي باللوكيميا، وصلني العديد من رسائلكم المليئة بالمحبة والمساندة، والتي أعطتنا كعائلة مزيد من القوة بهذا الظرف”.

وأضافت: “أي شخص يخوض معركة مع المرض لابد أن يمتلك القوة والإرادة حتى يتغلب على المرض ويتحمل بُعده عن الناس الذين يحبهم وملتزم بخدمتهم”.

واختتمت رسالتها: “أنا سأخوض هذه المعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين ودعائكم ومحبتكم، أراكم على خير عن قريب”.

أسماء الأسد مصابة سرطان الدم

وأعلنت سوريا الثلاثاء الماضي عن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بمرض سرطان الدم.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد لوكيميا”.

وقال البيان: “إن السيدة الأولى ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب”.