فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inصحةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسمنوعات

رسالة مدتها 43 ثانية من أسماء الأسد.. ماذا قالت قبل رحلة العلاج؟

قالت السيدة الأولى: “عندما تم إعلان خبر إصابتي باللوكيميا، وصلني العديد من رسائلكم المليئة بالمحبة والمساندة، والتي أعطتنا كعائلة مزيد من القوة بهذا الظرف”

فريق التحرير by فريق التحرير

وجهت السيدة الأولى أسماء الأسد، قرينة الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة اليوم السبت، قبل دخولها مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).

وتحدثت في فيديو مدته 43 ثانية، تم بثه عبر حساب “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت السيدة الأولى: “عندما تم إعلان خبر إصابتي باللوكيميا، وصلني العديد من رسائلكم المليئة بالمحبة والمساندة، والتي أعطتنا كعائلة مزيد من القوة بهذا الظرف”.

وأضافت: “أي شخص يخوض معركة مع المرض لابد أن يمتلك القوة والإرادة حتى يتغلب على المرض ويتحمل بُعده عن الناس الذين يحبهم وملتزم بخدمتهم”.

أسماء الأسد

واختتمت رسالتها: “أنا سأخوض هذه المعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين ودعائكم ومحبتكم، أراكم على خير عن قريب”.

أسماء الأسد مصابة سرطان الدم

وأعلنت سوريا الثلاثاء الماضي عن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بمرض سرطان الدم.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد لوكيميا”.

وقال البيان: “إن السيدة الأولى ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...