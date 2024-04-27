دواء بديل لالتهاب المفاصل أرخص بـ 85%

تخطط شركة “سيغنا”، العالمية للخدمات الصحية، لتقديم إصدارات بديلة حيوية من دواء التهاب المفاصل واسع الانتشار “هوميرا” Humira بدون تكلفة من الجيب للمرضى المؤهلين من خلال صيدليتها المتخصصة “أكريدو” Accredo، بدءاً من شهر حزيران / يونيو المقبل كما أوردت وكالة “رويترز”.

وكشفت “سيغنا” أن أسعار هذه البدائل الحيوية ستكون أقل بنسبة 85% تقريباً من سعر القائمة الشهرية لدواء هوميرا البالغ 6922.62 دولار، وذلك بفضل الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المصنعة والشركة الموزعة “كوالينت”..

ومن المتوقع أن توفر هذه المبادرة ما متوسطه 3500 دولار سنوياً لبعض مرضى “أكريدو” البالغ عددهم 100 ألف مريض يستخدمون حالياً عقار “هوميرا” أو بدائله الحيوية.

وخلافاً للأقراص سهلة التصنيع التي يمكن نسخها وبيعها كأدوية عامة بخصم كبير بمجرد انتهاء براءات الاختراع، فإن الأدوية البيولوجية المعقدة المصنوعة من الخلايا الحية لا يمكن استنساخها تماماً. وتسمى بدائلها القريبة بالبدائل الحيوية.

وأكد مات بيرلبرغ، رئيس أعمال الصيدلة وتقديم الرعاية الصحية في شركة “سيغنا إفرنورث للخدمات الصحية”، أهمية توفير خيارات للمرضى، قائلاً: “نحن نعلم أن المرضى بحاجة إلى خيارات، وأردنا التأكد من أننا نقدم التجربة المناسبة ومستوى الرعاية السريرية والقدرة على تحمل التكاليف لأكبر عدد ممكن من المرضى المؤهلين.”

وتكتسب بدائل الأدوية الحيوية، التي تشبه الإصدارات الجنيسة للأدوية البيولوجية المعقدة التي لا يمكن نسخها بالضبط، زخماً في سوق الرعاية الصحية. وعلى الرغم من طرح تسعة بدائل حيوية في الولايات المتحدة العام الماضي، احتفظت شركة “أبفي” AbbVie بأكثر من 98% من سوق دواء “هوميرا”. ومن بين البدائل التي تكافح من أجل إحداث تأثير كبير في هيمنة “هوميرا”، البديل الحيوي “سيلتيزو” Cyltezo من شركة “بوهرينغر إنغلهايم” و”هايريموز” Hyrimoz من شركة “ساندوز”.

وتم تصنيف “سيلتيزو” و”سيملاندي”، على أنهما مؤهلان ليكونا بديلاً لدواء “هوميرا”، مما يعني أنه يمكن تناوله دون استشارة الطبيب. وتجدر الإشارة إلى أن دواء “سيملاندي” هو البديل الحيوي الوحيد القابل للتبديل عالي التركيز المعتمد في الولايات المتحدة، وهو عامل حاسم بالنظر إلى أن دواء “هوميرا” عالي التركيز من شركة “أبفي” يمثل ما يقرب من 90% من مبيعاتها في البلاد.

من المقرر أن تبدأ هذه الخطوة من قبل سيغنا في شهر يونيو ويمكن أن توفر إعفاءً ماليًا كبيرًا للمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بهذه الأدوية البيولوجية المعقدة.