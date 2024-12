دراسة: الرصاص في البنزين خفض ذكاء نصف سكان الولايات المتحدة

كشفت دراسة جديدة إلى أن التعرض للبنزين المحتوي على الرصاص أدى إلى انخفاض معدل الذكاء لنحو نصف سكان الولايات المتحدة. وتركز الدراسة التي خضعت للمراجعة، والتي نشرت يوم الاثنين في مجلة طبية ( Proceedings of the National Academy of Sciences)، على الأشخاص الذين ولدوا قبل عام 1996، وهو العام الذي حظرت فيه الولايات المتحدة الغاز المحتوي على الرصاص، فيما لايزال الرصاص في وقود الطائرات يرفع نسبة الرصاص في الدم لدى الأطفال حاليا.

ووجد الباحثون من جامعة ولاية فلوريدا وجامعة ديوك أن التعرض للرصاص في مرحلة الطفولة كلف أمريكا ما يقدر بنحو 824 مليون نقطة، أو 2.6 نقطة لكل شخص في المتوسط. وكانت مجموعات معينة أكثر تأثرا من غيرها. بالنسبة للأشخاص الذين ولدوا في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، عندما كان استهلاك الغاز المحتوي على الرصاص يرتفع بشكل كبير، قُدِّر فقدان معدل الذكاء بما يصل إلى 6 نقاط، وبالنسبة للبعض، أكثر من 7 نقاط. ويأتي التعرض له في المقام الأول من خلال استنشاق عوادم السيارات.

والرصاص هو مادة تمثل سما للأعصاب، ولا توجد كمية آمنة منه مهما كانت قليلة، ووصف مؤلف الدراسة الرئيسي مايكل ماكفارلاند، وهو أستاذ مشارك في علم الاجتماع بجامعة ولاية فلوريدا وعضو هيئة التدريس في مركز الديموغرافيا والصحة السكانية بالجامعة، عدد الأشخاص المتأثرين بالتعرض للرصاص بأنه “مذهل”.

من اليسار مايكل ماكفارلاند ومات هيور استاذ مساعد شارك بالدراسة التي حازت على جائزة كوزاريلي

وقال ماكفارلاند إنه في كثير من الحالات، يكون الفرق في معدل الذكاء بمقدار 2 إلى 3 نقاط اسميًا، ما لم يكن الفرد في الجانب الأدنى من توزيع معدل الذكاء. وقال: “إذا كنت تميل أكثر نحو الضعف الإدراكي، فإن بضع نقاط يمكن أن تعني الكثير”.

وقال سونج كيون بارك، الأستاذ المشارك في علم الأوبئة وعلوم الصحة البيئية في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان، إنه على أساس عدد السكان، فإن خفض متوسط معدل الذكاء حتى بمقدار صغير يمكن أن يكون له عواقب كبيرة. وأوضح أن منحنى الجرس بأكمله يتغير، مع وجود عدد أكبر من السكان عند ما كان في السابق الحد الأدنى الشديد لدرجات معدل الذكاء.

كان يتم إضافة الرصاص إلى البنزين لمساعدة المحركات على العمل بسلاسة أكبر حتى يتم استبداله بمواد مضافة أخرى أكثر أمانًا. بالإضافة إلى ارتباطه بانخفاض معدل الذكاء، فقد ارتبط أيضًا بأمراض القلب والكلى.

ويدخل الرصاص إما عن طريق الاستنشاق أو هضم مواد ملوثة بالرصاص، ويكون الأطفال عرضة بشكل خاص لآثاره السامة. لقد انخفضت مستويات الرصاص في الدم لدى الأطفال بشكل كبير في الولايات المتحدة في العقود الأخيرة، ولكن التعرض للرصاص لا يزال يحدث، ويتعرض الأطفال السود في كثير من الأحيان أكثر من الأطفال البيض. وقدرت دراسة يوم الاثنين أيضًا أن معظم البالغين السود الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا شهدوا مستويات “أعلى بكثير” من مستويات الرصاص في الدم في بداية حياتهم مقارنة بنظرائهم البيض.

ترجع الفوارق العرقية عمومًا إلى التلوث البيئي وقضايا البنية التحتية التي تؤثر على مياه الشرب في الأحياء ذات الدخل المنخفض والأقليات، وكانت أزمة المياه في فلينت بولاية ميشيغان واحدة من أكثر الأمثلة فظاعة في السنوات الأخيرة.

وقال بارك إنه في حين أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد بسبب الرصاص، فإن أضرار المادة السامة يمكن أن تظهر بعد سنوات. ويعتقد أن التعرض للرصاص يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمرتبطة بالعمر، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والخرف.