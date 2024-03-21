خرق طبي بأول عملية زرع كلية وكبد خنزير في إنسان

في إنجازين مهمين لزراعة الأعضاء الحيوانية في البشر، تم الإعلان عن زراعة كلية خنزير في إنسان في الولايات المتحدة وكبد خنزير في الصين.

وقد أعلن أطباء من مستشفى ماساتشوستس العام في مدينة بوسطن الأمريكية اليوم الخميس إن رجلاً يبلغ 62 عاماً مصاباً بمرض كلوي في مرحلة متأخرة أصبح أول إنسان تُزرع له كلية جديدة من خنزير معدل جينياً.

وقال المستشفى في بيان إن الجراحة التي أجريت يوم 16 آذار / مارس الجاري واستغرقت أربع ساعات “تمثل تحولاً كبيراً في السعي لتوفير أعضاء متاحة للمرضى بسهولة أكبر”.

وتم توفير الكلية من شركة “إي.جينيسيز أوف كامبريدج” في ماساتشوستس، من خنزير تم تعديله وراثيا لإزالة الجينات التي يمكن أن تكون ضارة للمتلقي البشري وإضافة جينات بشرية معينة لتحسين التوافق. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتعطيل بعض الفيروسات المتأصلة في الخنازير والتي لديها القدرة على إصابة البشر.

وأجرى أطباء من مركز زراعة الأعضاء في مستشفى ماساتشوستس العام والذي يعد الأكبر في نيو إنجلاند ويتكون من كبار المتخصصين الذين يقدمون جراحة الزرع لجميع الأعضاء.

ويتمتع المركز في مستشفى ماساتشوستس العام بتاريخ غني في ابتكارات زراعة الأعضاء، بما في ذلك أول عملية زرع أعضاء بشرية ناجحة (الكلى) في العالم أجريت في مستشفى بريجهام والنساء في عام 1954.

وقال المستشفى إن المريض ريتشارد سليمان من ويموث في ولاية ماساتشوستس، يتعافى بشكل جيد ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريباً.

وكان سليمان قد أجرى عملية زرع كلية بشرية في المستشفى نفسه عام 2018 بعد سبع سنوات من غسيل الكلى، لكن العضو فشل بعد خمس سنوات واستأنف علاجات غسيل الكلى.

وتم بنجاح زرع كلى من خنازير معدلة بشكل مماثل تمت تربيتها بواسطة “إي.جينيسيز” في قرود ظلت على قيد الحياة لمدة 176 يوماً في المتوسط، وفي حالة واحدة لأكثر من عامين، حسب ما أفاد الباحثون، في تشرين الأول / أكتوبر 2023 في مجلة “نايتشر”.

وتشمل الأدوية المستخدمة علاجاً تجريبياً بالأجسام المضادة يسمى تيجوبروبارت، طورته شركة إليدون فارماسيوتيكالز (ELDN.O) للمساعدة في منع رفض الجهاز المناعي للمريض عضو الخنزير.

ويبتكر زرع كلية الخنزير في إنسان حلاً محتملاً لنقص الأعضاء في جميع أنحاء العالم.

وينتظر أكثر من 100 ألف شخص في الولايات المتحدة زرع عضو، مع وجود طلب كبير على الكلى.

وفي الصين، أصبح رجل ميت سريرياً يبلغ من العمر 50 عاماً أول شخص يحصل على كبد من خنزير، كما ذكرت مجلة “نايتشر” أمس. وبموافقة عائلة الرجل، قام الباحثون بغرز كبد خنزير صغير معدل وراثياً في الأوعية الدموية للرجل، حيث بقي لمدة عشرة أيام. وقد تمت إزالته جراحياً أمس، كما يقول دو كيفينج، أحد الجراحين الذين قادوا عملية الزرع في مستشفى شيجينغ التابع لجامعة القوات الجوية الطبية في شيآن.

وكان الهدف من هذا الإجراء هو اختبار ما إذا كان من الممكن استخدام أعضاء الخنازير المعدلة وراثيا في يوم من الأيام لتزويد المستشفيات بعمليات زرع الأعضاء. ويعاني مئات الآلاف من الأشخاص من فشل الكبد كل عام في الصين، لكن حوالي 6000 شخص فقط تلقوا عملية زرع كبد في عام 2022.