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حملة “أوقفوا الكذب” لمنظمة الصحة العالمية لحماية الشباب والصحة العامة

منظمة الصحة العالمية تطلق حملة “أوقفوا الأكاذيب” لمكافحة تدخلات صناعة التبغ في السياسات الصحية

فريق التحرير by فريق التحرير
الصحة

أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة “أوقفوا الأكاذيب” لمكافحة تدخلات صناعة التبغ في السياسات الصحية.

تأتي هذه الحملة استجابة للجهود المتصاعدة لصناعة التبغ لتسويق منتجاتها الضارة للفئات الضعيفة، وخاصة الشباب.

الصحة

وتسعى الحملة إلى إعلاء أصوات الشباب، وفضح أساليب صناعة التبغ، وزيادة الوعي العام بضرورة الدفاع عن السياسات الصحية وحماية صحة الأجيال القادمة.

وقد نددت الحملة بممارسات صناعة التبغ، والتي تشمل الكذب على الجمهور، وإغراء الشباب بمنتجاتها، وممارسة الضغط على الحكومات لإضعاف السياسات الصحية.

وتدعو منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى حماية السياسات الصحية من صناعة التبغ، وعدم السماح لها بالتدخل في حق البلدان في حماية صحة الناس.

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