حالات السل في أمريكا لأعلى مستوى في 10 سنوات.. ما علاقة كورونا؟

كان عدد حالات السل في أمريكا في عام 2023 هو الأعلى منذ عقد من الزمن، وفقا لتقرير حكومي جديد.

ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن 40 ولاية أبلغت عن زيادة في حالات الإصابة بمرض السل، كما ارتفعت المعدلات بين جميع الفئات العمرية. وتم الإبلاغ عن أكثر من 9600 حالة، بزيادة قدرها 16% عن عام 2022 والأعلى منذ عام 2013.

ما علاقة كورونا بحالات السل؟

وانخفضت الحالات بشكل حاد في بداية جائحة كوفيد-19، لكنها آخذة في الارتفاع منذ ذلك الحين.

يتم تشخيص معظم حالات السل في الولايات المتحدة لدى أشخاص ولدوا في بلدان أخرى. ويقول الخبراء إن رقم 2023 هو في جزء منه مزيج من زيادة في حالات السل على المستوى الدولي، وقالت منظمة الصحة العالمية إن السل كان وراء كوفيد-19 فقط في الأمراض القاتلة المعدية في جميع أنحاء العالم في عام 2022. وهناك أيضا زيادات في الهجرة والتنقل الدولي بعد الوباء.

ولكن هناك عوامل أخرى تلعب دورا أيضا، بما في ذلك الأمراض الأخرى التي تضعف جهاز المناعة وتسمح بظهور عدوى السل الكامنة.

ما هي عدوى السل الكامنة؟

وقال الدكتور فيليب لوبو، مدير قسم القضاء على السل بالوكالة، إن مسؤولي مراكز السيطرة على الأمراض توقعوا ارتفاع أعداد حالات السل، لكن إحصاء عام 2023 “كان أكثر بقليل مما كان متوقعا”.

وعلى الرغم من القفزة، فإن عدد ومعدل حالات السل الجديدة كل عام لا يزال أقل مما كان عليه في الماضي، والولايات المتحدة لديها معدل أقل من حالات السل الجديدة من معظم البلدان.

ما هو مرض السل؟

وينتج مرض السل عن بكتيريا تهاجم الرئتين عادة، وينتشر عن طريق الهواء عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب. إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، يمكن أن تكون قاتلة.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، قتل السل واحدا من كل 7 أشخاص يعيشون في الولايات المتحدة وأوروبا. لكن تطور المضادات الحيوية وجهود الصحة العامة نجح في علاج العدوى وتعقب المصابين بها، مما أدى إلى انخفاض الحالات لعقود من الزمن.

لا تعد إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الجديدة عدد الأشخاص الذين أصيبوا حديثا في عام 2023، بل عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالسعال أو أعراض أخرى وتم تشخيصهم، وفقا لـ”أسوشيتد برس”.

13 مليون أمريكي مصابون بالسل الكامن

ما يقدر بنحو 85% من الأشخاص الذين تم إحصاؤهم في عام 2023 أصيبوا بالعدوى قبل عام أو عامين على الأقل وكان لديهم ما يسمى بالسل الكامن، عندما تدخل البكتيريا الجسم وتدخل في حالة سبات في الرئتين أو أجزاء أخرى من الجسم. ويقدر الخبراء أن ما يصل إلى 13 مليون أمريكي مصابون بالسل الكامن وليسوا معديين.

عندما يضعف جهاز المناعة بسبب بعض الأدوية أو أمراض أخرى مثل مرض السكري وفيروس نقص المناعة البشرية يستيقظ مرض السل، إذا جاز التعبير.

ووصف مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فكرة أن كوفيد-19 لعب دورا في زيادة إعادة تنشيط مرض السل بأنها “سؤال مهم”. وقال لوبو إن العلماء ما زالوا يتعلمون الأسباب التي تؤدي إلى إعادة تنشيط مرض السل الكامن، و”سأعتبره غير معروف في هذه المرحلة”.

وقال أيضا: “من السابق لأوانه معرفة” ما سيحدث لاتجاهات مرض السل في السنوات القليلة المقبلة.

هناك لقاحات لمرض السل يجري تطويرها، وقد عاد العاملون في مجال الصحة العامة الذين ركزوا على مرض كوفيد-19 الآن إلى تجربة أساليب جديدة للوقاية من مرض السل.

قال الدكتور أشوين فاسان، مفوض الصحة في المدينة، إن مدينة نيويورك، التي شهدت ارتفاعا في الحالات بنسبة 28% العام الماضي، تقوم بتعيين مديري حالات السل والعاملين في مجال صحة المجتمع وتستخدم بشكل متزايد مراقبة الفيديو للمرضى الذين يتناولون الأدوية للحفاظ على معدلات العلاج مرتفعة.

من ناحية أخرى، ظل التمويل الفيدرالي لمكافحة السل لجهود وزارة الصحة على مستوى الولاية والمحلية ثابتا، وكان أحد المضادات الحيوية الرئيسية المستخدمة ضد مرض السل نقصا في المعروض في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت حالات الإصابة بالسل المقاوم للأدوية في عدد قليل من الحالات.