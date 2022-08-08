تطبيق أيادي، هل يلبي حاجات استشارات الصحة النفسية عن بعد؟

تحاور محرر موقع أريبيان بزنس مع لطيفة العيسى المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة أيادي، التي تعمل في استشارات الصحة النفسية ، وأطلقت أول تطبيق للعلاج عن بعد في منطقة الخليج. هي أخصائية علم نفس معرفي مدربة ، وعملت في القطاعين العام والخاص في الكويت والولايات المتحدة وبريطانيا، وكانت هذه الاستفسارات والردود عليها حول هذا المجال الحيوي في العمل والحياة.

– يواجه جيل الشباب نوعا مختلفا من الأزمات، مثل العثور على عمل لائق والأمان الوظيفي وقائمة طويلة أخرى، هل تنسحب الحلول النفسية و الطبية المألوفة في تلك المتاعب الجديدة؟

بشكل عام، يلعب نظام الرعاية الصحية النفسية دوراً رئيسياً في معالجة البطالة وتقديم المساعدة لجميع الفئات العمرية.

على سبيل المثال، يتمتع الفرد الذي يحظى بصحة نفسية جيدة بالثقة والمرونة في العمل، بينما يعاني الفرد أكثر عندما يواجه تحدّيات نفسية يمكن بدورها أن تؤثر على قدراته في مختلف المجالات.

هذا وتؤثر البطالة بشكل ملفت على الصحة النفسية والرفاهية العاطفية للفرد على المدى الطويل، وينتج عن ذلك مشاكل وصراعات مثل القلق وتدني احترام الذات. وعلى مستوى المجتمع، يمكن لهذه الحالة أن تؤدي لانتشار أعلى في حالات الصحة النفسية مثل الإصابة بالاكتئاب الحاد. عندما يتعلق الأمر بالجيل الجديد، حدة القلق ترتبط بشكل كبير بالتطلعات غير الواقعية التي يبنيها الشخص في خياله، وأحياناً تكون هذه التوقعات بسبب طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تهتم وتنحاز أكثر لقصص النجاح.

يمكن للحكومات لعب دور محوري في تفعيل دور الاعتناء بالصحة النفسية بهدف معالجة البطالة. وفي عالم مثالي، يحتاج القطاعان الخاص والعام إلى العمل معاً لتمكين الأفراد من أخذ الصحة النفسية في عين الاعتبار وتوفير سبل الوصول إلى الدعم المناسب كجزء من الحل.

– هل توافقين أن أبرز العوائق أمام المنصة الرقمية للاستشارات النفسية هي ، مخاوف حول الخصوصية، وأحيانا الكلفة خاصة وأن كورونا المستجد استنفذ الكثيرين مادية ونفسيا؟

لقد انخفضت مستويات الخصوصية في قطاع التكنولوجيا بشكل عام، ويمكن أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً عندما يتعلق بالمواضيع الحساسة مثل الصحة النفسية. الخوف والحذر على خصوصية المستخدم هو أمر شائع، لكن الخطر الفعلي يعتمد على الشركة نفسها، ويمكن تحديد ومعالجة المشكلة بدون مواجهة أي صعوبات من خلال وضع سياسات وقوانين سليمة لحماية بيانات المستخدم.

في أيادي، جميع المعلومات الشخصية للعملاء مشفرة ويتم تخزينها بشكل آمن في بيئة تقنية عالية الحماية تابعة لشركة أمازون. نلتزم أيضاً بقانون التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسبة (HIPAA)، وهو المعيار العالمي الأكثر تقدماً لحماية البيانات الحساسة والمحافظة على السجلات ومعلومات المرضى في سرية تامة. من الجدير بالذكر أنه لا تتم مشاركة أي معلومات شخصية مع أي طرف ثالث، مما يعزز ثقة عملائنا بنا ويساعدهم على الشعور بالارتياح والأمان عند طلب المساعدة.

من حيث التكلفة، تقدم منصات الصحة النفسية الرقمية حلول عملية وأسعار مناسبة للعملاء مقارنة بالجلسات لدى المراكز المتوفرة محلياًّ، بالإضافة إلى أنها توفر الكثير من الوقت والنفقات اللوجستية المرتبطة بعملية البحث عن أخصائيين مناسبين وزيارتهم في المستشفيات أو العيادات. نطاق الأسعار في أيادي يناسب جميع الميزانيات، حيث تبدأ أسعار الاستشارات من 155 درهماً للجلسة الواحدة وتختلف الأسعار حسب خبرات ومؤهلات الأخصائيين.

– ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات للمساعدة على معالجة أو الحد من انتشار مشاكل الصحة النفسية في المنطقة؟

بدأ اهتمام الشركات في تزايد فيما يتعلق بأهمية الصحة النفسية ومدى حاجتنا لمعالجة وصمة العار المحيطة بها، ولكن لا تزال هناك مساحة كبيرة للتطوير والتحسين. الشركات التي تشارك وتسهل الوصول إلى خدمات ووسائل للاعتناء بالصحة النفسية لموظفيها تجلب عوائد إيجابية مجزية سواء كانت مالية وغير مالية. كما يمكن أن تشهد الشركات التي تهتم وتدعم الصحة النفسية في بيئة العمل زيادة قدرها 4 دولارات لكل دولار يُستثمر في علاج الصحة النفسية، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

ومن جهة أخرى، نقص الاستثمار في الصحة النفسية في أماكن العمل يمكن أن يسبب للشركات خسائر وتكاليف باهظة. أشارت منظمة الصحة العالمية أن سوء الصحة النفسية يكلف الاقتصاد العالمي 1 تريليون دولار سنوياً، ويكلف دول مجلس التعاون الخليجي 3.5 مليار دولار كل عام، وفقاً لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

يحتاج الموظفون إلى بيئة عمل مستدامة وصحية ليشعروا بالأمان. وهذا يتطلب نهج شامل لتغيير ثقافة العمل من أعلى الهرم إلى أسفله والعكس، من أجل تحقيق النجاح. يمكن أن تتخذ بعض الشركات خطوات مثل: تشجيع رؤساء العمل والمشرفين على التحدث بكل صراحة عن الصحة النفسية لإزالة وصمة العار حول الموضوع والاعتياد على الحديث عن الصحة النفسية في مكان العمل؛ تقديم جلسات إرشادية وتوجيهية لكل من يحتاجها ويطلبها؛ منح الموظفين إمكانية الوصول إلى وسائل الصحة النفسية عبر الإنترنت لتقليل التوتر والقلق؛ المرونة في التعامل؛ وتعزيز عادات التوازن بين العمل والحياة الصحية.

– ما هي مصادر تمويل أيادي، وهل هناك سعي للحصول على تمويل من مصادر استثمارات مثل مؤسسات رأس المال الجريء مثلا؟

تأتي مصادر تمويلنا الحالية من المستثمرين الأفراد من الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. لدينا خطط مستقبلية لمواصلة جمع الأموال بينما نعمل على تطوير نطاق الخدمات لدينا وتوفيرها في دول جديدة في المنطقة.

– كيف تواجه أيادي مصاعب انطلاقتها في وقت تكثر فيه التحديات التي تواجهها مؤسّسات الشركات الناشئة في العالم العربي؟ وهل يكمن الحل بالانتشار إلى أسواق أخرى إذا كان أسلوب العمل يتلاءم مع ذلك؟

تواجه الشركات الناشئة عدداً لا يحصى من التحديات. مع نمو الأعمال التجارية، تتطلب المشاكل والفرص المختلفة حلولاً جديدة ومتنوعة.

في أيادي، نفخر بأنفسنا وفي فريقنا الذي يقدم معرفة عميقة في مجالات علم النفس والتكنولوجيا. ويمتاز الفريق بخبرة واسعة ومعرفة تقنية متنوعة في بناء وتشغيل المشاريع التجارية بمهارات استثنائية لحل المشاكل. يشاركنا مستثمرونا رؤيتنا، ونسعى معاً لتعزيز النقاش وجعل وسائل الصحة النفسية في المتناول وبأسعار مناسبة للجميع. كما أننا نصغي ونهتم بعملائنا بشكل مستمر من أجل تحسين خدماتنا بناء على ملاحظتهم وتقديم تجربة إيجابية لا مثيل لها.

– هل هناك إهمال في دعم وتمويل الإناث حين يقمن بتأسيس شركاتهن الناشئة؟ وما هو المطلوب من جانب البنية التحتية والدعم اللازمين لتقليل الحواجز بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بتمويل الشركات الناشئة؟

تم تخصيص نسبة 1.2٪ من رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات الناشئة التي تقودها النساء في عام 2021. يعد الحصول على التمويل أحد أكبر التحديات التي تواجه رائدات الأعمال، خاصة في الصناعات التي يهيمن عليها الذكور[1]. ففي شهر يناير وفبراير 2022، تم جمع 622 مليون دولار[2] واستثمار أقل من 6 ملايين دولار في الشركات الناشئة التي تقودها النساء – ويعتبر المبلغ أقل بنسبة 1٪ من إجمالي المبلغ الذي تم جمعه. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التحيز المستمر بين الجنسين وانخفاض مستوى تمثيل المرأة في النظام الإيكولوجي للتمويل. كما أن ليس هناك نسبة كبيرة من شركات رأس المال الاستثماري التي تقوم بتجهيز أماكن العمل والموارد اللازمة لدخول رائدات الأعمال إلى السوق.

في السنوات الماضية، حدث تحول واضح واهتمام نحو تمكين أدوار رائدات الأعمال في المنطقة، ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة يجب سدها. تمثل فجوة الاستثمار بين الجنسين عقبة كبيرة أمام التقدم، وإن استمرار هذه العقبة يعيق التقدم والتطور، ولن يحدث التغيير الفعلي إلا عندما يزداد الوعي بالتحيزات المؤسسية والاجتماعية والعمل على حل هذه الثغرة واتخاذ إجراءات ملموسة، مثل تقديم إطار تمويلي موحد وإنشاء برامج إرشادية أكثر إنصافاً لرائدات الأعمال.