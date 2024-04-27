بعدحادث تسمم غذائي وقع في أحد المطاهم الشهيرة في العاصمة السعودية الرياض، تم اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على الوضع الصحي ومعالجة الوضع بشكل فوري، سعيًا للحفاظ على سلامة الجمهور.

وفي ضوء هذه الأحداث، قررت السلطات الصحية إغلاق فروع ومعمل مطعم “مصدر الحالات”، وهو مطعم معروف في المنطقة، لتموين سلسلة فروعه بمنطقة الرياض، تم أيضًا تعليق خدمات التوصيل من خلال المطعم، سواءً عبر المنشأة نفسها أو التطبيقات الإلكترونية.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، نشر تغريدة على حسابه الرسمي في منصة إكس في ساعات الصباح الباكر اليوم السبت، أعلن فيها: “يسرّنا أن نبشركم بتماثل 6 حالات للشفاء التام بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، مع خروج حالتين بسلام وعافية، وهذا بفضل الله. تمكّن التحقيق الوبائي والتعاون الوثيق مع الجهات المختصة من تقليص مخاطر الإصابة والوصول إلى غالبية الحالات المتأثرة.

و قال، نحن حالياً نتابع طبياً 35 حالة، تتوزّع منها 28 حالة في وحدات العناية المركزة. نسأل الله للجميع الصحة والعافية.

دائماً، يجب علينا الالتزام بالمعلومات والتوجيهات الرسمية للحفاظ على الصحة العامة.”

بيان صحفي:



حفاظًا على السلامة العامة وصحة السكان، #أمانة_منطقة_الرياض توضح ما تم تداوله عن حالات تسمم غذائي، وتؤكد اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة مع كافة الجهات ذات العلاقة ? pic.twitter.com/vQD3jhtAfc — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 26, 2024

وفي تغريدة سابقة مساء الجمعة، أشار الدكتور محمد العبدالعالي إلى أنه تم رصد عدد محدود من حالات التسمم الغذائي في مدينة الرياض، حيث وصل عدد الحالات المؤكدة إلى 15 حالة حتى ذلك الوقت، وكلها مرتبطة بمصدر واحد تم تحديده بواسطة التحقيقات الوبائية.

تلقت جميع الحالات الرعاية الطبية اللازمة، واتخذت الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

أمانة منطقة الرياض تدخلت لتحقيق في هذه الحوادث، حيث باشرت الفرق الميدانية للرقابة الصحية بإغلاق فروع المنشأة المشتبه بها، ومعملها الرئيسي لتموين فروعها، وتعليق خدمات التوصيل، سعيًا للحفاظ على سلامة الجمهور.

حيث أوضحت الفرق الميدانية للرقابة الصحية أنها باشرت المواقع في الساعة 10:00 مساءً من الخميس الماضي، وقامت بإغلاق فروع المطعم المشتبه به ومعمله الرئيسي، واتخذت التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية.

من جانبه، أصدرت إدارة مطعم “هامبرغيني” بيانًا توضح فيه إغلاق جميع فروعها في الرياض والمعمل المركزي، وإلغاء جميع طلبات التوصيل ومنافذ البيع، في انتظار تحديد السبب وراء حالات التسمم، في انتظار الكشف عن السبب الرئيسي وراء حالات التسمم.

وقال صاحب المطعم نواف الفوزان، في مقطع فيديو عبر حساب المطعم في إنستقرام:” بالأمس الخميس وردنا اتصال الساعة العاشرة مساءً، من أمانة مدينة الرياض، عن وجود عدد من حالات التسمم، وجميع هذه الحالات تناولت وجبة من أحد فروعنا في الرياض”.

​​​​وأضاف الفوزان:” طلبت الأمانة إغلاق جميع الفروع، وكذلك المعمل المركزي في المنطقة الوسطى، لعمل جميع الاختبارات والفحوصات لمعرفة المسبب الرئيسي للتسمم”.

وتابع:” لإيماننا الكبير بسلامة الغذاء، وجودة المنتجات، هي عنصر أساس في عملنا، بادرنا بالإغلاق المباشر، وإلغاء جميع الطلبات في منافذ البيع، وطلبات التوصيل”.

واختتم:” حتى هذه اللحظة لم يتم الإفصاح عن السبب، ونعمل جنباً إلى جنب مع كافة الجهات المعنية، لأخذ كافة التدابير والاحترازات، كما نعمل على تطبيق أعلى المعايير العالمية ومواصفات الجودة “.

من جهة أخرى، انتشرت بيانات تفسيرية في مواقع وحسابات صحية وأخرى تعود لأطباء؛ حول أسباب خطورة تناول البرجر على الصحة.

يثير البرجر القلق الصحي بسبب مخاطر التلوث أثناء عملية التصنيع، حيث يتكون عادةً من لحم البقر المفروم الذي قد يتضمن تركيبة متعددة اللحوم. لذا، ينبغي طهي شرائح البرجر بشكل جيد لضمان سلامتها، خاصةً بالنظر إلى درجة حرارة الطهي الآمنة التي تصل إلى 71 درجة مئوية. قد تحتاج الشرائح إلى طهي جيد للتأكد من عدم وجود بكتيريا ضارة.

وفيما يتعلق بمخاطر التحضير الغذائي، أثيرت مخاوف حول سلامة البرجر، حيث أشارت التوصيات إلى ضرورة طهيه بشكل جيد لتجنب التلوث، خاصةً بالنظر إلى أن بعض أنواع البرجر المصنوعة من لحوم مفرومة قد تكون عرضة للتلوث.

نطمئنكم بتماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله.

التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع… https://t.co/zn8AeP8h24 — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) April 26, 2024