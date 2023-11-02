بعد 20 عامًا من زواجها..”صحة السعودية” تبارك لها بالزواج!

تفاجأت سيدة متزوجة من عشرين عاما برسالة نصية من منصة صحة تبين أنها أتممت تحاليل الزواج، حيث ذكر فيها “مبروك! تم إصدار شهادة فحص الزواج. يمكنك الاطلاع عليها من خلال منصة صحة”.

وقالت الزوجة: “أصبت بالدهشة من الرسالة التي وردتني وكيف يمكن لهذه الأخطاء أن تحدث هكذا”، مشيرة إلى أنها لا تعلم “هل الرسالة تصيد هكر أو خطأ في إدخال المعلومات من الصحة”.

وأضافت الزوجة، في تصريح لـصحيفة”عاجل”: “لكن الأكيد أن الرسالة وصلتني من الصحة، حيث ترسل إليّ الرسائل دائمًا من الرقم الذي وردني فيه نتيجة فحص الزواج”.

وذكرت أنه قد وصلتها قبل هذه الرسالة، رسالة أنه جرى تحويلها إلى عيادة المشورة بعد إجراء فحص الزواج لكنها اعتبرت أن ذلك قد يكون “خطأ”، مضيفة: “لكن تبارك لي الصحة بإتمام الفحص حينها تأكدت أن ما حصل شيئا غريبا”.