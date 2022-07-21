بصفقة من قرابة 4 مليارات دولار، أمازون تقتحم الرعاية الصحي

نقلت رويترز اليوم أن أمازون وافقت اليوم الخميس على شراء مزود الرعاية الأولية One Medical مقابل 3.49 مليار دولار في صفقة نقدية، لتكون أبرز عملية توسع في الرعاية الصحية لعملاق التجارة الإلكترونية، ومن شأن الصفقة إضافة مكاتب الأطباء التقليدية إلى ترسانة الرعاية الصحية الخاصة بشركة أمازون التي كانت تقدم للشركات بعض خدمات الرعاية الصحية بزيارات افتراضية للأطباء باسم أمازون كير Amazon Care، التي تضم مجموعة هيلتون القابضة بين زبائنها.

وقال “نيل ليندسي” نائب الرئيس الأول لـ “أمازون هيلث سيرفسيز” في بيان: من خلال الاستحواذ على “وان ميديكال” تأمل “أمازون” إعادة ابتكار تجربة الرعاية الصحية.

وأضاف “ليندسي” قائلاً: نرى الكثير من الفرص لتحسين جودة التجربة، ونرغب في أن نكون إحدى الشركات التي تساعد بشكل كبير في تحسين تجربة الرعاية الصحية على مدى السنوات العديدة القادمة. هذا وذكر “أمير دان روبين” المدير التنفيذي لـ “وان ميديكال” في بيان: هناك فرصة هائلة لجعل تجربة الرعاية الصحية أكثر سهولة، وبأسعار معقولة وممتعة للمرضى ومقدمي الخدمات.

وتمتلك ون ميديكال قرابة 182 مركزا طبيا في الولايات المتحدة في حوالي 25 مدينة أمريكية.