السعودية.. بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية

أعلن مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين اليوم عن بدء تطبيق قرار إلزامية تأمين العمال المنزليين المسجلين لدى صاحب العمل، وذلك في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.
وتشمل الاشتراطات العامة لتطبيق التأمين الصحي:
- تقديم نموذج الإفصاح الطبي: يتطلب من صاحب العمل تقديم معلومات صحية دقيقة عن كل عامل منزلي مؤمن عليه.
- الحصول على موافقة شركة التأمين الصحي: يجب على صاحب العمل الحصول على موافقة شركة التأمين قبل البدء بتغطية العامل المنزلي.
- تغطية جميع العمال: تشمل وثيقة التأمين جميع العمال المنزليين المسجلين لدى صاحب العمل، بشرط أن يزيد عددهم عن 4 أشخاص.