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السعودية.. بدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية

إلزامية التأمين على العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل، في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين اليوم عن بدء تطبيق قرار إلزامية تأمين العمال المنزليين المسجلين لدى صاحب العمل، وذلك في حال تجاوز عددهم 4 أشخاص.

وتشمل الاشتراطات العامة لتطبيق التأمين الصحي:

التأمين الصحي
  • تقديم نموذج الإفصاح الطبي: يتطلب من صاحب العمل تقديم معلومات صحية دقيقة عن كل عامل منزلي مؤمن عليه.
  • الحصول على موافقة شركة التأمين الصحي: يجب على صاحب العمل الحصول على موافقة شركة التأمين قبل البدء بتغطية العامل المنزلي.
  • تغطية جميع العمال: تشمل وثيقة التأمين جميع العمال المنزليين المسجلين لدى صاحب العمل، بشرط أن يزيد عددهم عن 4 أشخاص.
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فريق التحرير

فريق التحرير

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