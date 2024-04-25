خطر يهدد نصف العالم.. علماء بريطانيون يحذرون من انتشار أمراض مميتة ينقلها البعوض

حذر علماء من “وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة” من أن أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة للإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض مثل الملاريا وحمى الضنك بحلول نهاية القرن الحالي.

وتشير التوقعات إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى انتشار هذه الأمراض إلى أجزاء من شمال أوروبا ومناطق أخرى من العالم خلال العقود القليلة المقبلة.

ارتفاع حالات الملاريا

وفي المملكة المتحدة، تجاوز عدد حالات الملاريا المستوردة ألفي حالة في العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، وفقًا لبيانات “وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة”.

وأوضحت الوكالة، أن وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالملاريا بعد السفر إلى الخارج في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية إلى 2004 حالات في عام 2023، مقارنة بـ 1369 حالة في عام 2022.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى عودة ظهور الملاريا في العديد من البلدان وزيادة السفر إلى الخارج بعد تخفيف القيود المفروضة خلال جائحة COVID-19.

انتشار حمى الضنك عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد حالات حمى الضنك التي تم الإبلاغ عنها لمنظمة الصحة العالمية ثمانية أضعاف خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى أكثر من خمسة ملايين حالة في عام 2019، مقارنة بـ 500 ألف حالة في عام 2000.

وفي أوروبا، غزا البعوض الذي يحمل حمى الضنك 13 دولة منذ عام 2000، حيث انتشر المرض وتم تسجيل حالات انتقاله محليًا في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا في عام 2023.

وأوضح الباحثون أن حمى الضنك كانت تقتصر في السابق على المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث تقتل درجات الحرارة المتجمدة يرقات البعوض وبيضه.

وتم عرض هذه النتائج في مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية في مدينة برشلونة الإسبانية.