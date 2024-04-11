تخسيس 20 كيلو بسهولة.. ماذا تعرف عن نظام “أوتزيمبيك” لإنقاص الوزن؟

مع ازدياد شعبية الأنظمة الغذائية، يبحث الكثيرون عن حلول سريعة للتخلص من الوزن الزائد، وقد ظهر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي اتجاه جديد يُعرف باسم “أوتزيمبيك” أو مشروب الشوفان، الذي يُقارن بفعالية حقن إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك.

وبحسب تقرير نشرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية، فإن هذا الاتجاه ينتشر بشكل كبير على منصة “تيك توك”، حيث يُروج لمشروب يتكون من نصف كوب من الشوفان الملفوف، وكوب من الماء، وعصير الليمون الحامض، ورشة من القرفة.

وعلى الرغم من أن هذه الوصفة لا تحتوي على أي من مكونات دواء أوزيمبيك، إلا أنها تعد بمساعدة الأشخاص على خسارة ما يصل إلى 20 كيلوجراما في شهرين.

الخبراء يحذرون من مخاطره على الصحة

بينما جذب هذا النظام انتباه العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الخبراء يبدون قلقهم من فعاليته على المدى الطويل.

ووفقًا لما ذكرته مجلة “نيوزويك”، حذر الدكتور إلداد إيناف، طبيب متخصص في إنقاص الوزن، من أن نظام الشوفان قد يكون مجرد “نظام غذائي سحري” آخر يَعِدُ بإنقاص الوزن بسرعة دون معالجة الأسباب الجذرية للسمنة.

وأكد الدكتور إيناف، من خلال خبرته التي تمتد لأكثر من 25 عامًا، أن العديد من الحميات الغذائية تظهر وتختفي دون التركيز على المخاطر الصحية التي قد تُشكلها على الأشخاص الذين يتبعونها.

واستطلعت مجلة “نيوزويك” آراء عدد من أخصائي التغذية حول هذه الصيحة الجديدة المنتشرة على التيك توك لإنقاص الوزن، حيث حذرت منها مشيرة إلى أنها قد تكون خطيرة على الصحة.

ونقلت المجلة عن الدكتورة مايا فيلر، اختصاصية التغذية ومؤلفة كتاب “الأكل من جذورنا”، قولها إن اتباع هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى فقدان كتلة الجسم النحيلة، التي قد توثر على عملية التمثيل الغذائي وفقدان الماء، مما يؤدي إلى الجفاف.

وأضافت فيلر أن اتباع هذا النظام الغذائي لفترات طويلة من الزمن يمكن أن يؤدي إلى نقص المغذيات، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتجاهات خطيرة للغاية بالنسبة للشباب في مرحلة النمو لأن الحد من العناصر الغذائية يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النمو البدني والصحة المعرفية.

وحذرت فيلر أي شخص يفكر في تجربة الشوفان كبديل للوجبات، قائلة إن ذلك بمثابة خطورة خطيرة جسديا ونفسيا.

من جانبها، قالت آبي شارب، اختصاصية التغذية في تورنتو، إن مجرد تناول مشروب الشوفان كوجبة خفيفة أمر جيد، لكن بما أنه يحتوي على حوالي 140 سعرة حرارية فقط ويشتمل على خصائص ملينة، فهو ليس كافيا كبديل للوجبة.

وأضافت شارب أن استبدال جميع الوجبات بمشروب الشوفان يمكن أن يؤدي إلى علاقة غير صحية مع الطعام.

وتوصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع نظام غذائي صحي يؤدي إلى إنقاص وزن الجسم ببطء وثبات هو العنوان الصحيح للوصول إلى الاستدامة، حيث توصي بخسارة نصف إلى واحد كيلوجرام أسبوعيا للحفاظ على استدامتها.

مخاطر صيحة مشروب الشوفان لإنقاص الوزن

وحذر خبراء من مخاطر صيحة مشروب الشوفان، مؤكدين أنه يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالنمو والنضج الطبيعي وتنظيم الهرمونات، والأكثر إثارة للقلق، علاقة الفرد بالطعام.

وأوضح الدكتور غراسو، أخصائي التغذية، أن اتباع نظام غذائي يعتمد بشكل كبير على مشروب الشوفان يمكن أن يؤدي إلى نقص كبير في السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الأساسية، مما قد يؤثر سلبًا على صحة الفرد.

وبدلاً من ذلك، نصحت دكتورة شارب، أخصائية التغذية، باتباع نهج أكثر استدامة للتحضير للصيف، يعتمد على “البطء والثبات والاستدامة”.

وأكدت دكتورة شارب على أهمية اختيار نظام غذائي أو طريقة لتناول الطعام يمكن للشخص اتباعها مدى الحياة، مشيرة إلى أن أي نظام غذائي قصير المدى أو غير مستدام من المرجح أن يكون له آثار سلبية على الصحة.

وقد حظيت هذه التحذيرات باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصد مقطع فيديو للدكتور غراسو على تيك توك أكثر من 346400 مشاهدة و7500 إعجاب.