فريق التحرير by فريق التحرير

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موجات “الميكروويف”آمنة.. وفعالة في قتل الخلايا السرطانية

الأورام السرطانية في تزايد بمنطقة الخليج العربي؛ وذلك لتغير التركيبة والبنية السكانية، حيث تزايدت الأعمار، ومن ثم تكثر الإصابات السرطانية بين كبار السن.

فريق التحرير by فريق التحرير

أكد مؤتمر طبي عالمي على مأمونية “أجهزة الميكروويف” بل و يتم استخدام موجاتها في قتل الخلايا السرطانية.

وقال رئيس قسم العلاج الإشعاعي بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، الدكتور زاهد المنذري، كثرت الأقاويل حول كون أجهزة “الميكروويف” إحدى مسببات الأورام السرطانية، على أنها آمنة تماماً، بل إنه يتم استخدام تقنية الميكروويف في قتل الخلايا السرطانية.

و أضاف: إن الأورام السرطانية في تزايد بمنطقة الخليج العربي؛ وذلك لتغير التركيبة والبنية السكانية، حيث تزايدت الأعمار، ومن ثم تكثر الإصابات السرطانية بين كبار السن.



وأشار إلى أن سرطانات الثدي تمثل النسبة الأكبر في المنطقة، كما تختلف نسبة ونوعية الإصابة من بلد لآخر، كاشفاً أن نوعية الأورام السرطانية في سلطنة عمان تتوزع بين سرطانات القولون والبروستاتا، وفق”تقارير صحفية”.

و يناقش 90 متحدثاً من أنحاء العالم، في مؤتمر جمعية الأورام والعلاج الإشعاعي في السعودية، أحدث ما وصل إليه العلم في العلاج الإشعاعي والأورام، حيث يركز على أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي وخاصة العلاج الإشعاعي الحي الدقيق وبواسطة التصوير، من خلال الأبحاث التي قامت بها مراكز الأبحاث والجامعات على مستوى العالم.

ويأتي ذلك في المؤتمر الثاني لجمعية الأورام والعلاج الإشعاعي في الشرق الوسط (تحت التأسيس)، الذي تستضيفه الرياض، لمدة ثلاثة أيام من التاسع إلى الحادي عشر من شهر نوفمبر 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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