هل تصبح المملكة المتحدة أول دولة خالية من التبغ؟.. نقاش ساخن حول مشروع قانون جديد

في خطوة هامة نحو القضاء على التدخين، توشك المملكة المتحدة على أن تصبح أول دولة خالية من التبغ، وذلك من خلال مشروع قانون يُناقش حالياً في البرلمان يهدف إلى حظر بيع السجائر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً بشكل نهائي.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة لمكافحة التدخين، الذي يُعدّ السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن تفاديها في المملكة المتحدة، حيث يُساهم في وفاة ما يقارب من 80 ألف شخص سنوياً، بالإضافة عن عبئه الاقتصادي الهائل على نظام الرعاية الصحية والاقتصاد بشكل عام، بتكلفة تصل إلى أكثر من 21 مليار دولار سنوياً.

ويُجسد هذا المشروع رؤية طموحة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي أعلن في أكتوبر الماضي عن خطة حكومية شاملة لمكافحة التدخين، تهدف إلى “منع المراهقين من البدء في التدخين” والقضاء بشكل شبه كامل على التدخين بين الشباب بحلول عام 2040.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز، قائلة: “يعرف الكثيرون منا شخصًا انتهى به المطاف بموت مأساوي أو تغيرت حياته بشكل لا رجعة فيه بسبب التدخين. حان الوقت لحماية أجيالنا القادمة من هذا الخطر الداهم”.

وتشير الإحصائيات إلى أن أربعة من كل خمسة مدخنين يبدأون التدخين قبل سن العشرين، ويظلون مدمنين لبقية حياتهم، على الرغم من محاولاتهم الإقلاع عن التدخين.

ونقلت “بي بي سي”: عن البروفيسور كريس ويتي، كبير المستشارين الطبيين للحكومة في المملكة المتحدة، قوله إن أغلب المدخنين يتمنون لو أنهم لم يبدأوا التدخين أبداً، ولكن بمجرد أن يصبحوا مدمنين، لن يكون لديهم خيار آخر”.

وانتقد شركات التبغ قائلا: “إنها تجني الأموال من خلال المدمنين الذين يعيشون بشكل عام في المناطق الأكثر حرماناً في البلاد”.

والمملكة المتحدة ليست الدولة الأولى التي تتخذ خطوات حاسمة نحو القضاء على التدخين، حيث سبق لنيوزيلندا أن أقرت نصاً مماثلاً في البرلمان عام 2022، يحظر بيع السجائر لأي شخص ولد بعد عام 2008.

ومع ذلك، واجهت نيوزيلندا بعض التحديات في تنفيذ هذا القانون، حيث أعلنت الحكومة المحافظة الجديدة في أواخر عام 2023 عن التخلي عن هذه الإجراءات.

يُواجه سوناك معارضة قوية داخل حزبه، حيث يرى بعض الأعضاء أن هذا المشروع يتعارض مع الحريات الفردية. كما انتقد بعض كبار المسؤولين في الحكومة، مثل ليز تراس وبوريس جونسون، هذا المشروع.

صرحت ليز تراس، التي شغلت منصب رئيسة الوزراء لفترة قصيرة قبل سوناك، بأن المشروع “مناهض للمحافظين” وأنه لا يجب أن نفرض على الناس التوقف عن التدخين”.

من جهته، يرى النائب المحافظ سيمون كلارك أن المشروع “سيكون له نتائج عكسية”، حيث قد يجعل التدخين “أكثر عصرية” ويؤدي إلى “نشوء سوق سوداء”.

معارضة داخلية وتأييد من الأطباء

ومع ذلك، من المتوقع أن يحصل سوناك على دعم حزب العمال للمضي قدمًا في هذا المشروع، على الرغم من معارضة عدد كبير من أعضاء حزبه.

من جانبهم، دعا العديد من الأطباء النواب إلى التصويت لصالح هذا المشروع، مؤكدين على أنه “سينقذ الأرواح بلا شك”، وفقًا لما ذكره رئيس الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل ستيف تورنر.

مكافحة تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب في المملكة المتحدة

يهدف مشروع القانون أيضاً إلى مكافحة تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب من خلال وضع قيود على النكهات وتنظيم طريقة بيع وتغليف منتجات السجائر الإلكترونية لجعلها أقل جاذبية.

وفي يناير الماضي، أعلن سوناك أيضاً عن فرض حظر على السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة، والتي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة بين المراهقين بسبب نكهاتها المختلفة مثل الفراولة والأناناس أو غيرها من الفواكه الشهية، وتصميمها الملفت للنظر.

وبحسب إحصائيات رسمية، شهد استخدام السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة بين الشباب في المملكة المتحدة، ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا، قفزة هائلة حيث تضاعفت أعدادهم تسعة أضعاف خلال عامين فقط.