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المستشفيات العالمية تتجه نحو السعودية للبدء في عمليات الإنشاء والتطوير

وزير الصحة: المملكة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في صناعة الصحة إلى 50 % في 2030، مشيرا إلى أنها تبلغ حاليا 38 %

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، عن انطلاق عدد من مشاريع المستشفيات العالمية في عدة مناطق بالمملكة، بما في ذلك العاصمة الرياض ومدينة جدة.

أكد الوزير الجلاجل أن هذه المستشفيات العالمية تأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات طبية متطورة وعالمية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة، منوها أنه خلال السنوات القادمة سيتم افتتاح عددا منها.

كما أوضح الوزير أن هذه المشاريع تشمل استثمارات مباشرة من جانب المستثمرين العالميين، وأيضًا شراكات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة في مجال الرعاية الصحية.

وفي تصريحاته، عبر قناة “الأخبارية” الرسمية، من المتوقع أن تضيف هذه المستشفيات الجديدة قدرات إضافية إلى القطاع الصحي في المملكة، وتعزز مكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة. كما يتوقع أن توفر هذه المشاريع فرص عمل جديدة للكوادر الطبية والفنية المحلية، وتسهم في نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة إلى المملكة.

وفي سياق ذات صلة، أشار الوزير إلى رغبة المملكة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع الصحة إلى 50% بحلول عام 2030، وهو هدف يعكس التطلعات الطموحة لتعزيز التحول الصحي في المملكة.

من المقرر أن تسهم هذه الاستثمارات الكبيرة في تعزيز قدرات البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المملكة، وبالتالي تعزيز مستوى الرعاية الصحية ورفاهية المواطنين والمقيمين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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