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المدرعة الإسعافية البرمائية الأولى بالشرق الأوسط تظهر في السعودية

“طمية ” تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتتمتع بقدرة التحكم في الإطارات بضغط الهواء العالي والمنخفض، وتحتوي إضاءات تحذيرية

فريق التحرير by فريق التحرير

عندما يتعلق الأمر بالحوادث والحالات الطارئة، يكون الوقت أمرًا حيويًا، ولكن في بعض الأحيان تكون التضاريس الوعرة والمناطق النائية تشكل تحديات كبيرة أمام وصول فرق الإسعاف.

ومن هذا المنطلق، تأتي مركبة “طمية”، أول مدرعة إسعاف برمائية في الشرق الأوسط، التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، لتحقق نقلة نوعية في مجال خدمات الطوارئ.

تتميز مركبة “طمية” بقدرتها على التغلب على التضاريس الصعبة، سواء كانت وحلة مائية أو جبلية، مما يسمح لها بالوصول إلى المناطق التي يعجز الآخرون عن الوصول إليها.
وبفضل تصميمها الفريد، تصبح هذه المركبة حلاً فعّالًا في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

تعتمد قوة مركبة “طمية” على القدرة على التحكم في إطاراتها باستخدام ضغط الهواء، مما يسمح لها بالتنقل بسهولة عبر الطرق الوعرة والمناطق المائية.

ولضمان سلامة الركاب والفريق الطبي، تمتاز المركبة بإضاءات تحذيرية واستطلاعية، مما يتيح لها دخول المناطق المظلمة دون مشاكل.

تحمل مركبة “طمية” اسمها تيمنًا بجبل طمية، الصخرة الشاهقة التي تقع بين المدينة المنورة والقصيم. وبهذا الإطلاق، تكون “طمية” هي الرائدة في مجال الإسعاف البرمائي، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الذكي لتقديم أعلى مستويات الخدمة في مجال الرعاية الصحية الطارئة.

تبلغ سعة مركبة “طمية” سريرين، مما يتيح لها نقل حالتين في وقت واحد، وتبقى في خدمة متواصلة لمدة 19 ساعة عمل، مما يعكس التفاني والاستعداد الدائم لمواجهة أي تحديات قد تطرأ.

و تعد مركبة “طمية” إضافة قيمة للرعاية الصحية الطارئة في المناطق الصعبة الوصول، وتجسد التقدم الذي تشهده التكنولوجيا في خدمة الإسعاف والإنقاذ.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...