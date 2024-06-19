دواء يحقق نتائج مبهرة في علاج نوع نادر من اللوكيميا “سرطان الدم”

اكتشف باحثون أمريكيون من مستشفى الأطفال بسياتل علاجاً واعداً لنوع نادر وشديد من سرطان الدم “اللوكيميا” يُصيب الرضع والأطفال الصغار، وذلك من خلال تجارب المرحلة الثانية لدواء تراميتينيب (Trametinib). بحسب ما نشرته مجلة “اكتشاف السرطان”، التابعة للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان.

وتشير النتائج إلى أن 7 من أصل 10 أطفال ممن خضعوا للعلاج بهذا الدواء على مدار عامين كاملين قد نجوا من المرض، بينما كان العلاج الوحيد المُتاح سابقاً لهذا النوع من اللوكيميا يعتمد على زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم مع العلاج الكيميائي.

ويُستخدم دواء تراميتينيب حالياً في علاج بعض أنواع سرطان الجلد لدى البالغين، ويُعد هذا الاكتشاف الجديد بمثابة خطوة هائلة نحو تحسين خيارات علاج هذا النوع النادر والعدواني من سرطان الدم لدى الأطفال.

وتعد تجارب المرحلة الثانية جزءاً هاماً من عملية تطوير أي عقار جديد، حيث تُقيم مدى فعاليته وكفاءته بعد التأكد من أمانه في المرحلة الأولى، تمهيداً للمرحلة الثالثة والأخيرة التي تقارن بينه وبين العلاج المُستخدم حالياً من حيث الفاعلية والأمان.