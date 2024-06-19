فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inصحةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسمجتمع

دواء يحقق نتائج مبهرة في علاج نوع نادر من اللوكيميا “سرطان الدم”

يستخدم دواء تراميتينيب حالياً في علاج بعض أنواع سرطان الجلد لدى البالغين.

فريق التحرير by فريق التحرير

اكتشف باحثون أمريكيون من مستشفى الأطفال بسياتل علاجاً واعداً لنوع نادر وشديد من سرطان الدم “اللوكيميا” يُصيب الرضع والأطفال الصغار، وذلك من خلال تجارب المرحلة الثانية لدواء تراميتينيب (Trametinib). بحسب ما نشرته مجلة “اكتشاف السرطان”، التابعة للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان.

وتشير النتائج إلى أن 7 من أصل 10 أطفال ممن خضعوا للعلاج بهذا الدواء على مدار عامين كاملين قد نجوا من المرض، بينما كان العلاج الوحيد المُتاح سابقاً لهذا النوع من اللوكيميا يعتمد على زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم مع العلاج الكيميائي.

سرطان الدم

ويُستخدم دواء تراميتينيب حالياً في علاج بعض أنواع سرطان الجلد لدى البالغين، ويُعد هذا الاكتشاف الجديد بمثابة خطوة هائلة نحو تحسين خيارات علاج هذا النوع النادر والعدواني من سرطان الدم لدى الأطفال.

وتعد تجارب المرحلة الثانية جزءاً هاماً من عملية تطوير أي عقار جديد، حيث تُقيم مدى فعاليته وكفاءته بعد التأكد من أمانه في المرحلة الأولى، تمهيداً للمرحلة الثالثة والأخيرة التي تقارن بينه وبين العلاج المُستخدم حالياً من حيث الفاعلية والأمان.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...