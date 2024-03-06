اتفاق مصري سعودي لاستقطاب المزيد من الكوادر الطبية

وقعت وزارة الصحة السعودية، اتفاقية مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المصرية، بهدف استقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة، حسبما جاء في بيان وزارة التجارة المصرية.

وتم توقيع الاتفاق على هامش الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة في الرياض، برئاسة المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصرية.

اللجنة المصرية السعودية المشتركة

وأكد رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المصرية، الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة تُسهم في دعم سبل التعاون في كافة المجالات بين البلدين.

استقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة

وأضاف عبد الغفار، أنه في ظل التحديات الصحية، والإقليمية التي يواجهها العالم، تظهر الحاجة إلى أهمية مضاعفة جهود حكومتي البلدين، والتعاون في المجالات المختلفة، ومنها التعاون في المجال الصحي.

وأشار رئيس الهيئة المصرية، إلى أن توقيع البرنامج التنفيذي في مجال الموارد البشرية لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة، بين وزارة الصحة السعودية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر، يستهدف إعارة أطباء استشاريين في التخصصات النادرة للعمل بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة السعودية، مما يؤكد على ثقة العالم العربي في الطبيب المصري.