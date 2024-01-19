الصين تكشف لأمريكا ما أخفته عن العالم بشأن كوفيد

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن محققين في الكونغرس الامريكي ذكروا أن باحثين صينيين عزلوا ورسموا خريطة للفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 في أواخر كانون الأول / ديسمبر 2019، أي قبل أسبوعين على الأقل من كشف بكين للعالم عن تفاصيل الفيروس القاتل، مما أثار تساؤلات جديدة حول ما عرفته الصين في الأيام الأولى الحاسمة للوباء.

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها لجنة في مجلس النواب الأمريكي من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية واستعرضتها صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الباحثة الصينية الدكتورة ليلي رين في بكين قامت بتحميل تسلسل كامل تقريباً لبنية الفيروس لقاعدة بيانات تديرها الحكومة الأمريكية في 28 ديسمبر 2019.

وكان المسؤولون الصينيون في ذلك الوقت لا يزالون يصفون علناً تفشي المرض في ووهان، الصين، بأنه التهاب رئوي فيروسي “لسبب غير معروف”، ولم يغلقوا بعد سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة، وهو موقع إحدى حالات تفشي مرض كوفيد-19 الأولية.

ولم تشارك الصين تسلسل الفيروس مع منظمة الصحة العالمية إلا في 11 كانون الثاني / يناير 2020، وفقاً للجداول الزمنية التي وضعتها الحكومة الأمريكية للوباء.

ولا تسلط المعلومات الجديدة الضوء على الجدل الدائر حول ما إذا كان كوفيد قد ظهر من حيوان مصاب أو من تسرب مختبري، لكنها تشير إلى أن العالم لا يزال يفتقر إلى المحاسبة الكاملة لأصل الوباء.

وقال متخصصون إن الأسبوعين الإضافيين كان من الممكن أن يكونا حاسمين في مساعدة المجتمع الطبي الدولي على تحديد كيفية انتشار فيروس كورونا، وتطوير الدفاعات الطبية، والبدء في تطوير لقاح نهائي. وفي أواخر عام 2019، كان العلماء والحكومات في جميع أنحاء العالم يتسابقون لفهم المرض الغامض الذي أطلق عليه في نهاية المطاف اسم كوفيد-19 والذي تسبب بقتل وإصابة الملايين من البشر في مختلف أنحاء العالم.

وقال جيسي بلوم، عالم الفيروسات في مركز فريد هاتشينسون للسرطان في سياتل، والذي قام بمراجعة الوثائق والتسلسل الجيني المكتشف مؤخراً، إن ذلك “يؤكد مدى الحذر الذي يجب أن نكون عليه بشأن دقة المعلومات التي نشرتها الحكومة الصينية. من المهم أن نضع في اعتبارنا مدى قلة ما نعرفه”.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية: “لقد واصلت الصين تحسين الاستجابة لفيروس كورونا بناءً على العلم لجعلها أكثر استهدافاً. إن سياسات الاستجابة لفيروس كورونا في الصين قائمة على العلم وفعالة ومتسقة مع الواقع الوطني في الصين. يمكننا الصمود أمام اختبار التاريخ”.

وحصل الجمهوريون في لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب على الوثائق التي تصف جدولاً زمنياً جديداً بعد أن هددت اللجنة باستدعاء وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وكتبت ميلاني إيجورين، مساعدة وزير الصحة والخدمات الإنسانية، الشهر الماضي إلى رئيسة اللجنة، النائب كاثي مكموريس رودجرز (جمهوري من واشنطن)، أن الدكتورة ليلي رين قامت بتقديم تسلسل الفيروس في 28 ديسمبر 2019، إلى قاعدة البيانات الجينية، GenBank، التي تديرها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

وتم نشر أول تسلسل لفيروس كوفيد، المسمى SARS-CoV-2، في 11 كانون الثاني / يناير 2020، بعد أن شاركت السلطات الصينية المعلومات مع منظمة الصحة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا، إن تسلسل الفيروس تمت مشاركته مع ما يعادل مركز السيطرة على الأمراض في الصين في 5 يناير ولكن لم يتم إعلام العلماء به على مستوى العالم.

ولم ترد الباحثة الصينية التي قدمت تسلسل الفيروس، الدكتورة ليلي رين من معهد بيولوجيا مسببات الأمراض ومقره بكين، على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق. والمعهد جزء من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية التابعة للدولة.