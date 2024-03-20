دراسة: الصيام المتقطع يزيد خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 91%

تبين من دراسة أجريت على أكثر من 20,000 بالغ أمريكي أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام خلال فترة زمنية تقتصر على 8 ساعات فقط، التي تعرف بالصيام المتقطع، يتعرضون لأخطار أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجباتهم على مدار 12 إلى 16 ساعة يوميًا.

وفقاً لدراسة أولية قدمت في المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية لعام 2024، فإن الأفراد الذين يلتزمون نظام يتمثل في تناول الطعام خلال أقل من 8 ساعات يومياً، كان لديهم زيادة بنسبة 91% في خطر الوفاة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والأوعية الدموية.



ووفقا للباحث الرئيسي الدكتور فيكتور وينزي جونغ، فقد”فوجئوا عندما اكتشفوا أن الأفراد الذين اتبعوا نظاما غذائيي يوميا لمدة 8 ساعات كان لديهم احتمالية أعلى للوفاة، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، على الرغم من شعبية هذا النوع من الممارسات الغذائية”. بسبب فوائدها المحتملة على المدى القصير.



وحث الباحثون المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون أمراض القلب أو السرطان، على الوعي بهذه العلاقة ما بين الصيام المتقطع وخطر الوفاة. وأشاروا إلى أن هذه النتائج تشجع على اتباع نهج أكثر حذرا وأكثر ملاءمة للحالات الفردية فيما يتعلق بالنظام الغذائي.



وأكد الباحثون أن هذه الدراسة لا تشير إلى أن نظام الصيام المتقطع هو سبب الوفاة، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. وذكروا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات البيولوجية الأساسية وراء هذه العلاقة.