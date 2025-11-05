الصيادلة في السعودية 52% أجانب

كشف تقرير رسمي أن أكثر من نصف الصيادلة في المملكة العربية السعودية هم من الأجانب حيث سجل إجمالي الصيادلة 46.856 صيدلي خلال العام 2024 منهم 24.573 صيدلي أجنبي بـ 52% مقابل 22.283 صيدلي سعودي بـ 48%.

وأظهر تقرير إحصاءات المنشآت والقوى العاملة الصحية لعام 2024، بحسب صحيفة “الوطن” السعودية، تسجيل 46.856 صيدلي منهم 22.283 صيدلي سعودي، وتفوق الصيادلة الذكور السعوديين، على الصيادلة الإناث السعوديات، حيث سجل الصيادلة السعوديون 11.544 صيدلي بـ 52%، مقابل 10.739 صيدلية سعودية بـ 48%، وبلغ إجمالي الصيادلة الأجانب 24.573 صيدلي أجنبي، منهم 22.250 صيدلي من الأجانب الذكور بـ91%، مقابل 2323 صيدلية أجنبية بـ 9%، وسجل إجمالي الذكور السعوديين والأجانب الصيادلة 33.794 صيدلي سعودي وأجنبي، مقابل 13.062 صيدلية سعودية وأجنبية بـ 28%.

صيدليات خاصة

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من صيدليات القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي صيدليات القطاع الخاص 3333 صيدلية بـ 31%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانياً، بإجمالي 2600 صيدلية بـ 24%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 1105 صيدلية بـ 10%، وعسير رابعاً، بإجمالي 744 صيدلية بـ 7%، وجازان خامسا، بإجمالي 730 صيدلية بـ6.74%، والمدينة المنورة سادساً، بإجمالي 645 صيدلية بـ 6%، والقصيم سابعاً، بإجمالي 453 صيدلية بـ 4%.

6 مناطق

حصدت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة صيدليات بالقطاع الخاص، حيث سجلت 124 صيدلية بـ 1.14%، وحلت منطقة الباحة ثانياً بإجمالي 145 صيدلية بـ 1.33%، وجاءت منطقة نجران ثالثاً بإجمالي 146 صيدلية بـ 1.34%، والجوف رابعاً بإجمالي 165 صيدلية بـ 1.52%، وتبوك خامساً بإجمالي 282 صيدلية بـ 2.60%، وأخيراً حائل سادساً بإجمالي 347 صيدلية بـ 3%.

الصيادلة السعوديون

قال تقرير لصحيفة “عاجل” السعودية يوم 1 سبتمبر/أيلول الماضي إنه قبل سنوات قليلة، لم يكن للصيدلي السعودي حضور يُذكر في صيدليات المملكة، إذ كانت المهنة تكاد تقتصر على غير المواطنين، حتى جاءت التحولات الجذرية التي فرضت نفسها في إطار رؤية وطنية للتوطين.

وأضاف تقرير الصحيفة الإلكترونية أن قفزة غير مسبوقة رفعت عدد الصيادلة السعوديين من 1266 فقط قبل خمس سنوات إلى أكثر من 10 آلاف شاب وشابة اليوم يعملون في مختلف الصيدليات والمستشفيات والمجمعات الطبية.

“معاناة الصيادلة”

قال التقرير أنه على الرغم من القرارات الداعمة للتوطين، إلا أن كثيراً من الصيادلة السعوديين تحدثوا عن مواجهتهم ظروفاً يصفونها بـ “غير العادلة” وهي:

1- ساعات عمل مرهقة تتجاوز 8 – 10 ساعات يومياً.

2- رواتب لا تتعدى 6 آلاف ريال في بعض الحالات، مقارنة بتخصصات صحية أخرى تبدأ رواتبها من 12 ألف ريال وأكثر.

3- مناوبات عشوائية تُربك الحياة الأسرية والاجتماعية.

4- تكليف بمهام إدارية وتسويقية لا علاقة لها بالجانب الصحي.

مطالب الصيادلة

معاناة جسدها صيادلة سعوديين في تصريحات لـ«صحيفة عاجل»، طارحين بعض المطالب التي قالوا إنها تعكس حجم التحديات التي تواجههم؛ أبرزها:

1- رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 10 آلاف ريال لضمان جذب الكفاءات.

2- إنهاء الفجوة الكبيرة بين رواتب القطاعين العام والخاص.

3- إلغاء نظام التارجت الربحي الذي حوّل الصيدلي إلى بائع أكثر من أنه طبيباً.

4- توسيع الفرص الوظيفية في المصانع الدوائية والشركات بدل الاكتفاء بالصيدليات.

5- رفع نسب التوطين إلى 50% مع سعودة المناصب الإدارية والإشرافية.

6- وضع سلم رواتب واضح يضمن التدرج الوظيفي.

7- تفعيل التأمين الصحي ليشمل الصيدلي وأسرته.

8- توفير حماية من الاعتداءات التي يتعرض لها بعضهم من مراجعين غاضبين.

9- معالجة أوجه القصور في برنامج “وصفتي” الذي يستهلك جهداً كبيراً بلا مقابل عادل.

10- إنهاء ما يسمونه بـ “التوطين الصوري” حيث يتم تسجيل صيدلي سعودي على الورق دون تمكينه فعليًا.

11- إنصاف الصيادلة السعوديين، وعدم تفضيل جنسية معينة عليهم، بدعوى التارجت.

قرارات رسمية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في يوليو/تموز الماضي عن قرارات مهمة أبرزها:

1- رفع نسب التوطين في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%.

2- توطين الصيدلة في المستشفيات بنسبة 65%.

3- تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع بـ 7 آلاف ريال.