أكد وزير الصحة السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، عدم تخفيض رواتب الموظفين الذين سيُنقلون من وزارة الصحة إلى “الصحة القابضة”، مع تأمين استمرار خدمة الموظفين الحكوميين وفقًا لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، بالإضافة إلى استمرار خدمة منسوبي التشغيل الذاتي بعد الانتقال.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة شركة الصحة القابضة، برئاسة وزير الصحة، بعد الموافقة على هياكل التنظيم الجديدة للتجمعات الصحية، وعلى تسكين الموظفين.

وأكد المجلس خلال الاجتماع، على أهمية إكمال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية واهتمام بصحة الإنسان قبل مرضه. وأعلن عن برنامج تدريبي متكامل يتناسب مع احتياجات الموظفين المهارية والقيادية، لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة في المرحلة القادمة.

وفي سياق متصل، شدد المجلس على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة لضمان استمرارية مجانية العلاج لجميع المواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية والوصول إليها. وأوضح أن المملكة تسعى لتحقيق جودة الرعاية الصحية المستدامة والارتقاء بالخدمات الصحية للجميع، لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية في مجال الرعاية الصحية.

مجلس إدارة شركة الصحة القابضة أكد في بيان اليوم على أهمية إكمال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاهتمام بصحة الإنسان قبل مرضه. كما أبرز أهمية الاستثمار في الموظفين والحفاظ عليهم، وأعلن عن برنامج تدريبي مصمم لتعزيز مهارات وقيادات الموظفين، بهدف تحسين تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمستفيدين في المرحلة القادمة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من التحول الصحي انتهت في نهاية العام الماضي، حيث تم إطلاق عشرين تجمعًا صحيًا لخدمة المستفيدين في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطبيق ثمانية مسارات لنموذج الرعاية الصحية الحديث.

وهي مسار الجلطات القلبية ومسار السكتات الدماغية ومسار الكشف المبكر لسرطان الثدي ومسار الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم ومسار الإصابات البليغة ومسار السمنة عند الكبار ومسار السكري عند الكبار ومسار الرعاية التلطيفية.

تم تسجيل أكثر من 20 مليون مستفيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وافتتاح 9 مراكز رعاية عاجلة متوافقة مع متطلبات وزارة الصحة في التجمعات الصحية. كما تم تفعيل مستوى الرعاية الافتراضية وخدمات الرعاية المنزلية، مما أدى إلى تقليل مدة التدخل العلاجي وانتظار العمليات الاختيارية، وزيادة التحكم في مرض السكري بنسبة 70% في بعض التجمعات الصحية. تم اكتشاف العديد من حالات سرطان القولون والمستقيم والثدي في مراحل مبكرة، مما ساهم في تسريع تقديم الرعاية الصحية وتقليل الآثار الناتجة عن التشخيص المتأخر، وزيادة نسبة رضا المستفيدين.