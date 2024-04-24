أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية واستشاري الأمراض المعدية في الوزارة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن سلالة فيروس إنفلونزا الطيور المعروفة باسم “إتش5 إن1″، قد تكون موجودة منذ عقود ولكنها تثير حاليًا قلقًا بسبب انتقالها المحتمل إلى البشر.

وفي تصريحات له عبر منصة “إكس”، أوضح عسيري أن هذا الفيروس يعتبر مميتًا للطيور ويمكن أن ينتقل إلى البشر عند التعرض للطيور المصابة به. وأشار إلى أن الأعراض التي قد يعاني منها البشر عادةً تكون خفيفة وتزول بسرعة، ولم يتم تحديد أي انتقال بشري بين الأفراد حتى الآن.

وأضاف عسيري أنه تم ملاحظة زيادة في انتشار هذا الفيروس في الطيور خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل حالات إصابة للثدييات بما في ذلك الماشية. كما أشار إلى حالات نادرة لانتقال الفيروس من الأبقار إلى الإنسان في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

و قال، على الرغم من زيادة احتمالية انتشار الأوبئة الناجمة عن فيروسات الإنفلونزا، أن العالم مستعد لمواجهة هذا التحدي، مشيرًا إلى توافر القدرات الضرورية لإنتاج لقاحات الإنفلونزا بشكل سريع ولوجود أنظمة فعالة لرصد الفيروسات في الحيوانات والبشر.

وختم عسيري تصريحاته بدعوة لليقظة واتباع التدابير الوقائية الموصى بها لتجنب انتقال الفيروسات بين الحيوانات والبشر، مؤكدًا أن التعاون الدولي والاستعداد الصحي العالمي يلعبان دورًا حاسمًا في مكافحة هذه المخاطر الصحية المحتملة.

سلالة فيروس أنفلونزا الطيور، التي تتداولها الأخبار حالياً موجودة منذ عقود وتسمى اتش5 ان1 وهي عدوى شديدة ومميتة في الطيور

يمكن أن يصيب البشر عند مخالطة الطيور المصابة عادة تكون الاعراض خفيفة وقصيرة المدى و

لا ينتقل هذا الفيروس بشكله الحالي بين البشر

من الأمور المستجدة حول اتش5… — عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) April 24, 2024