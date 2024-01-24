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” الصحة السعودية”و تحذيرات منظمة الصحة العالمية حول مرض (X)

تظل وزارة الصحة السعودية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحدي يمكن أن يظهر في المستقبل. يعتبر إعلان المنظمة عن مرض (X) تذكيرًا سنويًا بأهمية اليقظة والترقب المستمر

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانًا اليوم لتهدئة المواطنين والمقيمين في المملكة بعد التصريحات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي 2024، حيث حذرت المنظمة من مرض يُعرف باسم (X)، الذي قيل إنه قد يكون أكثر فتكًا من فيروس كورونا.

أكد البيان أن تصريحات المنظمة تُعتبر مجرد سيناريوهات افتراضية ومحاكاة لما قد يحدث في المستقبل، مشيرًا إلى أن الوضع ليس بالخطورة التي أشير إليها في التصريحات، وأن مثل هذه التحذيرات تكرر بشكل سنوي.

وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أنها مستعدة بشكل كامل لمواجهة أي تحديات صحية مستقبلية، مؤكدة على استمرار ترقبها الدائم والاستعداد التام للتعامل مع المجهول القادم.

وقالت الوزارة إن دعوة منظمة الصحة العالمية والعلماء لتعزيز قدرات الأنظمة الصحية تأتي لتحفيز الدول على تعزيز جهوزيتها لرصد ومكافحة الأوبئة بأقل قدر من الخسائر الممكنة.

فيما يتعلق بالمرض المحتمل (X)، أوضحت الوزارة أن هذه التحذيرات تأتي ضمن إطار استعراضي وليست دليلاً قاطعًا على وجود مرض محدد، مشددة على أن الفيروسات والجراثيم المحتملة موجودة في الطبيعة وتتطلب متابعة دورية.

في ختام البيان، أكدت الوزارة على أن معظم الأوبئة لا تتحول إلى جوائح، وأنها ستستمر في تعزيز استعدادها لمواجهة التحديات الصحية المتوقعة في المستقبل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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