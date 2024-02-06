في سباق “السمنة”.. صفقة أمريكية أوروبية بمليار دولار

وقعت شركة Novo Nordisk الدنماركية، صفقات تصل قيمتها إلى مليار دولار مع شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة لتطوير علاجات السمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، حيث تسعى الشركة المصنعة لعقار إنقاص الوزن الشهير “ويجوفي” إلى البقاء في المقدمة في سوق جديدة رئيسية.

وبموجب الصفقة، تستثمر شركة الأدوية الدنماركية في شركتين للتكنولوجيا الحيوية لتطوير علاجات السمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، أسستهما شركة Flagship Pioneering، حاضنة علوم الحياة ومقرها ماساتشوستس، والتي أسست شركة مودرنا لتصنيع لقاحات كوفيد- 19.

قيمة صفقة تطوير علاجات السمنة

سيحصل كل منهما على ما يصل إلى 532 مليون دولار مقدمًا، وفي حالة تحقيق بعض النجاح، وستدفع شركة Novo Nordisk أيضًا حقوق الملكية على المنتجات المطورة، وسيكون لها الحق في تطوير العلاجات المحتملة علاجات السمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى من خلال التجارب السريرية.

إن الشعبية التي يحظى بها علاج مرض السكري “أوزمبك” من شركة نوفو نورديسك وعقار “ويجوفي” لإنقاص الوزن جعلتها الشركة الأكثر قيمة في أوروبا ووضعتها في طليعة السوق الجديدة.

ويتوقع باركليز أن تصل مبيعات “ويجوفي” إلى 7.3 مليار دولار هذا العام، بينما من المتوقع أن تصل مبيعات “أوزمبك” إلى 16.5 مليار دولار في عام 2024.

وهذه الصفقات تأتي وسط تزايد اهتمام المستثمرين بأدوية إنقاص الوزن وبحث مجموعات الأدوية عن علاجات جديدة.

حجم ضخم لسوق أدوية إنقاص الوزن

يريد منافسو نوفو نورديسك الفوز بحصة من سوق أدوية السكري وأدوية إنقاص الوزن، والتي يتوقع بنك الاستثمار الكندي BMO أن تنمو إلى ما يصل إلى 130 مليار دولار إلى 140 مليار دولار في المبيعات السنوية.

وتعهدت كل من شركة نوفو نورديسك وأكبر شركة تصنيع أدوية في العالم إيلي ليلي بإنفاق ما يصل إلى 3.5 مليار دولار على الشركات التي تطور أدوية السمنة في عام 2023، وفقا لأرقام من مزود البيانات ديلوجيك.

وفي الشهر الماضي، وافقت شركة الأدوية السويسرية روش على استحواذ بقيمة تصل إلى 3.1 مليار دولار على شركة تطوير أدوية السمنة Carmot Therapeutics.

وهذه الصفقات هي الأولى التي تم توقيعها في إطار التعاون بين Novo Nordisk وFlagship Pioneering في مايو 2022.

وقال ماركوس شندلر، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العلمي لشركة نوفو نورديسك: “نحن نتطلع إلى تطوير هذه البرامج البحثية مع أوميغا وسيلاريتي.. نحن نستكشف استراتيجيات علاجية جديدة وجريئة مع إمكانية إحداث تأثير كبير على الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو MASH”.