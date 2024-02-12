فريق التحرير by فريق التحرير

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“السعودي الألماني” تبدأ إصدار صكوك بقيمة مليار ريال

سعر الصك 1000 ريال، والقيمة الاسمية 1000 ريال، وبعائد 7.2% ثابت سنويا تدفع على أساس ربع سنوي، ومدة الاستحقاق 5 سنوات

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت “السعودي الألماني الصحية” شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن بدء الطرح والاكتتاب في صكوك مقوّمة بالريال السعودي، اليوم الإثنين، 12 فبراير/شباط حتى 25 فبراير/شباط الجاري.

وأوضحت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، أن القيمة المبدئية للطرح تبلغ مليار ريال سعودي، مؤكدة في بيان على “تداول السعودية”، أنه سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح.

وفقا للبيان سيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميا.

وفقا للبيان كما شركة “السعودي الألماني الصحية” بتعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب لعملية الطرح.

السعودي الألماني

السعودي الألماني الصحية.. سعر الصك 1000 ريال

وقالت شركة، إن سعر الصك 1000 ريال، والقيمة الاسمية 1000 ريال، وبعائد 7.2% ثابت سنويا تدفع على أساس ربع سنوي، ومدة الاستحقاق 5 سنوات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...