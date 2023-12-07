أكد وزير الصحة السعودي أن المواطن لن يحتاج إلى السفر للخارج لغرض العلاج بعد تقدم ونمو الخدمات الصحية والطبية في المملكة.

كشف الوزير فهد الجلاجل، خلال جلسة بملتقى الميزانية2024، عن اكتمال مركز العلاج المتقدم الإشعاعي “البروتون” في مدينة الملك فهد الطبية، الذي سيستقبل أول مستفيد منه قبل نهاية العام، مؤكدا أن المركز يقدم رعاية تخصصية دقيقة لا يماثلها أي مركز في المنطقة.

و أضاف:” لذلك فلن يحتاج المواطنون السفر إلى الخارج للعلاج، بل سيقدم لهم العلاج بين أفراد عوائلهم في أحضان الوطن”.



كما نوه بتدشين عدد من المستشفيات في مختلف مناطق المملكة منها مستشفى جازان التخصصي الذي اعتبره أيقونة في تقديم الخدمات التخصصية للمواطنين، كما تم مضاعفة مراكز الأورام من 9 مراكز إلى 18 مركزاً في عام 2023، مما خفف من معاناة المواطنين في الحصول على الخدمات الخاصة بالأورام.



وأكد أنه بفضل هذه الخدمات تم تخفيض معاناة المواطنين في الانتقال، وأصبح 66% لا يحتاجون للانتقال خارج مناطقهم لتلقي العلاج، كما تم زيادة الكفاءة التشغيلية لمجموعة من التجمعات الصحية لزيادة العمليات المقدمة للمواطنين من 7 آلاف في الأسبوع إلى أكثر من 8 آلاف عملية في الأسبوع ما أدى لخفض أوقات الانتظار للمواطنين في العمليات من 70% إلى 24%.



أشار إلى التوسع في خدمة الإسعاف الجوي الذي أنقذ 2000 حياة، مشيدا بارتفاع التغطية الصحية السكانية إلى 94%، لافتا إلى أن الميزانية حاليا تغيرت من ميزانية “السرير” ‘إلى ميزانية “المستفيد”، حيث كان القطاع الصحي في الماضي يعاني أنه مبني على حجم المستشفيات في المناطق وليس على حجم السكان في المنطقة.

معالي وزير الصحة من #ملتقى_ميزانية2024:

المشاريع الصحية الجديدة عملت على تخفيض نسبة الإحالات لخارج المناطق بنسبة 66% #الصحة_2023 pic.twitter.com/W0JXUPIxvT — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 7, 2023