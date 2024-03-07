كيف نجحت الصحة السعودية بتوصيل 2 مليون شحنة دوائية للمرضى؟

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن نجاحها في توصيل أكثر من مليوني شحنة دوائية، حيث تمكنت من تسليم هذه الكمية من الشحن الدوائية للمستفيدين عبرخدمة البريد المجاني.



الخدمة التي أطلق عليها اسم، خدمة البريد الدوائي، عمل بها في عام 2020، بهدف تحقيق التميز في توفير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى، وذلك ضمن جائحة “كورنا”، وقد أتاحت هذه الخدمة فرصة الحصول على الأدوية بشكل مجاني وفعال، وذلك من خلال توصيل الأدوية مباشرة إلى باب المريض بالمجان.



واستمرت هذه الخدمة حتى الآن نظرا لنجاحها ضمن إطار الخدمات الطبية والصحية التي تقدم، تشمل خدمة البريد الدوائي الأدوية الاعتيادية وغير المبردة، وتستهدف فئات مختلفة من المرضى مثل مرضى الرعاية الصحية المنزلية، وذوي الأمراض المزمنة، وكبار السن، والمرضى ذوي الإعاقة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة لهؤلاء الفئات وتخفيف العبء عن كاهلهم.



تشمل هذه الخدمة الأدوية الاعتيادية وغير المبردة، وتستهدف فئات متنوعة من المرضى، بما في ذلك مرضى الرعاية الصحية المنزلية، وذوي الأمراض المزمنة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، وغيرهم.

تهدف هذه الخدمة إلى تحسين تجربة المريض وضمان استمرارية توفر الدواء لهم بغض النظر عن موقع إقامتهم.



من بين الأدوية التي توصلت بها الخدمة البريدية الدوائية، تشمل الأدوية الاعتيادية وغير المبردة التي يتم حفظها في درجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية، بالإضافة إلى الأدوية المبردة التي يتم حفظها في درجات حرارة معينة.

يستثنى من هذه الخدمة الأدوية المخدرة وذات الخطورة العالية، وتعكس التزام الحكومة السعودية بتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة لجميع المواطنين والمقيمين.

فيديو | "خدمة البريد الدوائي توصل أكثر من مليوني شحنة دوائية للمستفيدين"



وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية د. أحمد الجديع: الخدمة تهدف لتسهيل وصول الدواء للمرضى وتحسين تجربتهم وزيادة نسبة رضاهم#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/1TiDJxUkiS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2024