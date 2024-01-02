

أعلنت وزارة الصحة السعودية رسميًا توفر لقاح فيروس كورونا المطور في عيادات التطعيم بالمملكة، ويشمل فعاليته مكافحة المتحورات السائدة.

ونصحت الوزارة بشدة ضرورة أخذ اللقاح لأكثر الفئات حاجة لمواجهة متحورات فيروس كورونا المطور و المتوفر محليا، وهم:

من تجاوز عمره 50 عام.

السمنة المفرطة.

الحوامل

من لديهم نقص في المناعة.

وقالت هيئة الصحة العامة “وقاية”: لقاح مطوّر خصيصًا للوقاية من مضاعفات فيروس كوفيد-19، في إطار جهودها المتواصلة للحد من انتشار الوباء وحماية المجتمع”.

يأتي هذا الإعلان في ظل الاهتمام المستمر بالتطورات الوبائية والسعي المتواصل لتوفير حلول فعّالة لمكافحة الفيروس.

وفقًا للإعلان الصادر عن “وقاية”، يتمتع اللقاح الجديد بفعالية متعددة حيث يستهدف المتحورات السائدة لفيروس كوفيد-19.

وقد تمت الموافقة على استخدام هذا اللقاح للفئة العمرية من 18 عامًا فأكثر، مع التشديد على توصيته بشكل خاص للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن رصد انتشار المتحور JN.1 على الصعيد المحلي، حيث بلغت نسبة انتشاره حوالي 36٪، لكن دون أي زيادة ملحوظة في حالات التنويم في وحدات العناية المركزة.

وأكدت الهيئة على عدم وجود ما يثير القلق بشأن هذا المتحور الجديد، مما يشير إلى استمرارية جهود مكافحة الوباء وفعالية السيطرة على الوضع الصحي.

وفي ختام الإعلان، أكدت “وقاية” على أهمية التوجه لتلقي اللقاح كوسيلة فعّالة للوقاية الشخصية وحماية المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوجيه الجهود لاحتواء انتشار الفيروس والحفاظ على السلامة العامة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة ومكافحة الوباء بشكل فعّال لضمان صحة وسلامة المجتمع.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تصنيف المتغير JN.1 كمتغير مثير للاهتمام بشكل منفصل عن السلالة الأم BA.2.86، وذلك في تصنيف جديد يختلف عن التصنيف السابق الذي كان يصنفه كفرع فرعي للسلالة الأم.

استناداً إلى الأدلة المتاحة، أشارت المنظمة إلى أن المخاطر التي يحملها المتغير JN.1 تعتبر منخفضة. ومع دخول فصل الشتاء، هناك احتمالية أن يؤدي هذا المتغير إلى زيادة حالات التهابات الجهاز التنفسي في عدة دول.