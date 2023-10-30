السعودية تكشف إحصاءات التأمين الصحي الخاص

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عدداً من مؤشرات الحالة الصحية في المملكة العربية السعودية، حيث أصدرت 3 نشرات إحصائية متخصصة شملت العديد من المؤشرات ذات الصلة بالحالة الصحية العامة، وصحة المرأة والرعاية الإنجابية، إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة للعام 2023.

وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2023، أن نسبة سكان المملكة البالغين (15 عاماً فأكثر) الذين لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية بلغت 37.5%، بينما بلغت نسبة سكان المملكة من الأطفال (أقل من 15 عاماً) ولديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية 19.5%، وأن نسبة سكان المملكة البالغين (15 عاماً فأكثر) الذين يتحملون تكلفة الرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة 21.8%، فيما تقدر نسبة الأطفال الذين يتحمل أولياء أمورهم دفع تكلفة الرعاية الصحية لهم على نفقتهم الخاصة بـ 9.7%، فيما أظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأشخاص البالغين (15عاماً فأكثر) الذين يقومون بفحوصات دورية سنوية مرة واحدة على الأقل بلغت 47%.

من جانب آخر أظهرت نتائج نشرة إحصاءات الحالة الصحية لسكان المملكة عام 2023 أن نسبة البالغين (15 عاماً فأكثر) ممن قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جداً بلغت 53%، بينما بلغت النسبة بين الأطفال والمراهقين الذين كانت أعمارهم (من 4 إلى 14 عاماً) 71%، فيما بلغت نسبة النساء ممن كان لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ 25% بين الرجال من البالغين (15 عاماً فأكثر).

وكشفت نتائج نشرة إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية لعام 2023، أن نسبة التغطية الصحية التي وفرها التأمين الصحي الخاص أثناء الحمل والولادة للولادات الأخيرة في المملكة بلغت 26%، فيما بلغت نسبة من تحملوا تكاليف تقديم الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة على نفقتهم الخاصة 13.5%، وبلغت نسبة الأمهات اللاتي قمن بأربع زيارات على الأقل لأحد مقدمي الرعاية الصحية قبل الولادة 88.8%.

وأظهرت نتائج النشرة، أن نسبة الولادات التي أشرف عليها إخصائيون صحيون مهرة بلغت 99.8% من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023، كما بلغت نسبة الولادات القيصرية 34.5% من إجمالي الولادات في المملكة خلال عام 2023، في حين بلغت نسبة النساء المتزوجات في سن الإنجاب اللاتي حصلن بشكلٍ مُرْضٍ على احتياجهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة 54%.