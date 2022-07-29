السعودية تقدّم منحة بقيمة 21.5 مليون دولار لباكستان

قدمت المملكة العربية السعودية منحة لباكستان بقيمة 21.5 مليون دولار أمريكي، الخميس، خلال زيارة قام بها وفد من الصندوق السعودي للتنمية للعاصمة إسلام أباد.

ووقّع الوفد عقوداً لتوريد وتركيب معدات وأجهزة طبية وأثاث لدعم مشروعي حرم الملك عبدالله بجامعة جامو وكشمير، ومستشفى الملك عبدالله التعليمي في مانسير.

وقال السفير السعودي لدى باكستان نواف بن سعيد المالك، إن هذين المشروعين يحققان الهدفين الثالث والرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتعليم ودعم النمو والازدهار الاقتصادي لباكستان.

الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية نفّذ مشروعي حرم الملك عبد الله بجامعة جامو وكشمير، ومستشفى الملك عبد الله التعليمي في مانسيرا، بمنحة سعودية للمناطق المتضررة من زلزال باكستان عام 2005.