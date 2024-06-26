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السعودية تضبط 187 منشأة مخالفة للشروط الغذائية والصحية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين للشروط الغذائية والصحية

فريق التحرير by فريق التحرير
مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عن ضبط نحو (187) منشأةً مخالفة و(277) صنفاً من المنتجات خلال (1959) جولة رصد وتقصي نفذتها على المنشآت والمنتجات الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق المملكة خلال شهر أيار / مايو الماضي.
ومن أبرز الضبطيات التي تمت كانت لمنشأة غذائية في الرياض تمارس تصنيع وإنتاج العصائر الطازجة داخل مستودع غير مرخص ولا يوجد لوحة خارجية عليه مع تدني مستوى النظافة، كما تم رصد مواد أولية منتهية الصلاحية، وعمال حاضرين أثناء الزيارة التفتيشية لا يملكون شهادات صحية، وعلى إثر تلك المخالفات تم إغلاق وتغريم المنشأة وضبط وتحريز جميع المنتجات.


وفي المنطقة الشرقية، ورد بلاغ لـ “الهيئة” عن شقة سكنية تستخدم مستودعاً لمواد غذائية مستوردة بطريقة غير نظامية، وبعد التثبت من مخالفة التخزين تم طلب إذن النيابة العامة لتفتيش المسكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وعُثر داخل الشقة على منتجات غذائية بعضها منتهي الصلاحية، وعليه تم إتلاف المنتجات المخالفة واستدعاء المالك وسماع أقواله، وتسليم الموقع للبلدية المعنية واستكمال الإجراءات النظامية.
وبالتعاون مع أحد أصحاب المطابع في منطقة عسير، تم ضبط ممارس صحي (مقيم) يعمل في إحدى الصيدليات لقيامه بالغش التجاري في مستحضر صيدلاني، حيث ورد طلب بطباعة أغلفة للمستحضر، وبعد التقصي والتنسيق مع الجهات الأمنية تم ضبط وحجز (4000) عبوة غلاف خارجي، واستدعاء المقيم ومالك الصيدليات وسماع أقوالهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...