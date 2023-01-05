السعودية تحذر: الشبو مادة قاتلة وخطرة جداً ومدمرة للانسان

أكد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أن مادة الشبو المخدر تعتبر مادة قاتلة، وهي عبارة عن مادة تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، وتعد من المواد المخدرة الخطرة جداً بصفة عامة، وتؤدي للإدمان السريع من الجرعة الأولى، واختلال لوظائف الجسم.

وأشار المجمع, إلى أن ما يحاول المروجون تصويره عن الشبو، ما هو إلا أوهام وتصديقها يتسبب في تدمير الفرد، وأن الحقيقة المؤكدة هي أن المخدرات بصفة عامة ومنها الشبو، عبارة عن مواد تؤدي لنتائج مأساوية على المتعاطي ومن حوله.

وبين أن للشبو العديد من الأعراض النفسية والجسدية، حيث تتمثل أعراضه النفسية في العنف والسلوك الإجرامي، والهلوسة السمعية والبصرية، وعدم القدرة على إصدار الأحكام السليمة، والاكتئاب الشديد، والشعور بالقلق، فيما تتمثل الأعراض الجسدية في تسببه بالفشل في وظائف الكلى، والارتفاع غير المبرر في درجات الحرارة، والشيخوخة المبكرة، وتقرحات الجلد، وسرعة ضربات القلب ورعشة الجسم، واضطراب الجهاز الهضمي، إضافة إلى عدم انتظام ضغط الدم سواءً بالارتفاع المفاجئ أو الانخفاض.

وحث مجمع إرادة بالرياض على عدم الوقوع فريسة لهذه المادة المدمرة وغيرها من المواد الأخرى المخدرة بتدارك نفسه قبل فوات الأوان، والمبادرة بالاستفادة من الخدمات العلاجية التي تقدمها مجمعات إرادة وعيادات علاج الإدمان في مناطق المملكة.

وكانت المديرية العامة لمكافحة_المخدرات في السعودية قد ألقت بتاريخ 3 كانون الثاني / يناير الجاري القبض على (5) مقيمين بحوزتهم (4.8) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) في منطقة الرياض.

والشبو مخدر يتم تصنيعه من مادة “الميثافيتامين” والتي تعد من “المنبهات القوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي”، وتزيد تلك المادة من كمية الدوبامين الكيميائي الطبيعي في الدماغ، وهو ما يؤدي في النهاية للإصابة بالإدمان، حسب “معاهد الصحة الوطنية الأمريكية”.

وتؤدي مادة ” الميثافيتامين” إلى فقدان المتعاطي الارتباط بالواقع والانفصال عنه وتزيد من حدة العنف لديه، وتقوده للإصابة بأمراض “الفصام وجنون العظمة والارتياب الشديد بالآخرين والهلاوس السمعية والبصرية”، وفقاً للمصدر ذاته.

وتعرف تلك المادة بعدة مسميات منها “الكريستال ميث والشبو والسابو والثلج والغلاس ميث”، وقد تأتي على شكل مسحوق أبيض أو حبوب وأقراص.

وتعد من المواد المخدرة المسببة للإدمان “من أول جرعة” وتقود متعاطيها إلى الموت أحياناً، وفقا لـ”هيئة مكافحة المخدرات السعودية”.

ويعد الشبو أكثر خطورة من الكبتاغون، ولديه القدرة على التسبب في الإدمان أكثر ثلاث مرات من الكوكايين. ومن الأضرار الوخيمة للشبو زيادة السلوك العدواني عند المتعاطي وارتكاب الشخص الجريمة بـ”دم بارد” والافتخار بها في بعض الأوقات.

وتشير الدراسات الطبية إلى الصلة الوثيقة بين تعاطي “الشبو” وزيادة الإضرابات والأمراض النفسية.