فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تؤكد : لا إصابات جديدة بأعراض التسمم الغذائي

أكدت السعودية تشخيص حالات 50 شخصاً من المصابين بالتسمم الغذائي “الوشيجي”

فريق التحرير by فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة السعودية عدم تسجيل إصابات جديدة بأعراض التسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخراً، موضحة أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة منهم 69 مواطناً و 6 مقيمين.
وذكرت أنه تأكد تشخيص حالات 50 شخصاً من المصابين بالتسمم الغذائي “الوشيجي”، مشيرة إلى أن عدد 43 حالة قد تعافت وخرجت من المستشفى بالسلامة، و 11 حالة منومة بالأجنحة و 20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة.
وأفادت أن هذه الحالات ارتبطت جميعها بتفشي تسمم غذائي يعود لمصدر واحد، ولفتت إلى أن تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ أثمر عن السيطرة على التفشي، مؤكدة أنها تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية، للحالات المنومة.
ودعت وزارة الصحة إلى ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات الخاطئة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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