السعودية: تأسيس شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني

قرر مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء 31 مايو تأسيس شركة الصحة القابضة، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني. وذلك لرفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، بحيث تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، بنما تتولى التجمعات الصحية التابعة للشركة القابضة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وتضمن القرار الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يقوم بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة. وكذلك نقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني، وفقاً للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة.

وسوف تقوم شركة الصحة القابضة مستقبلاً بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف بـ (شركة التجمعات الصحية)، لتقديم الخدمات الصحية، بينما تقوم وزارة الصحة كجهة تنظيمية وإشرافية بإعداد لائحة تغطية الرعاية الصحية، على أن تراعى فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها.

وأوضح وزير الصحة السعودي المهندس فهد الجلاجل أن القرار يأتي تجسيدًا لاهتمام القيادة بتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز جودة وكفاءة تلك الخدمات؛ سعيًا وراء تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف الجلاجل أن هذا القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة، والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات المقبلة؛ حيث ستعمل التجمعات الصحية التابعة للشركة القابضة على تنفيذ مجموعة من البرامج الرامية لتعزيز صحة المجتمع من خلال الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض عبر برامج لتطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة، وبرامج رعاية الأمراض المزمنة.

كما ستقدم الشركة خدمات الرعاية المتخصصة مثل: رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة؛ لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية، والدماغية، والإصابات، والتوسع في برامج الصحة الرقمية، وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية.