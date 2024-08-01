السبب ذاته وراء القفزة الحادة في الإصابة بالسرطان بين جيل الألفية وجيل إكس

أظهرت دراسة أن معدلات الإصابة بالسرطان بين جيل الألفية وجيل إكس ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة فيما يرى الخبراء أن هناك مشتبهًا رئيسيًا واحدًا وهو البدانة.

ويدق الخبراء ناقوس الخطر حيث ارتفعت معدلات الإصابة بـ 17 نوعًا من السرطان بين جيل الألفية وجيل إكس بشكل كبير في السنوات الأخيرة. بالنسبة لبعض أنواع السرطان، يواجه الأشخاص المولودون في عام 1990 مخاطر تتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف تلك التي واجهها أولئك المولودون في عام 1955، وفقًا للبحث المنشور في مجلة لانسيت للصحة العامة.

كيف تتسبب السمنة بالإصابة بالمرض؟

الدراسة الجديدة لا تجيب عن سبب حدوث ذلك، إلا أن هيونا سونغ، مؤلفة الدراسة الرئيسيةوخبراء آخرين لديهم مشتبه به رئيسي في أعينهم: السمنة. لاحظ مؤلفو الدراسة أن عشرة من أصل 17 من أنواع السرطان التي أصبحت أكثر شيوعًا على مر الأجيال كانت مرتبطة بالسمنة. يقول تيموثي ريبيك، أستاذ الوقاية من السرطان في معهد دانا فاربر للسرطان، لموقع ياهو لايف: “إن الأبحاث جارية لتحديد كيفية مساهمة السمنة في الإصابة بالسرطان أو التسبب فيه، ولكن هناك بعض النظريات الرائدة. ويوضح: “عندما يكون الشخص مصابًا بالسمنة، تتغير أشياء كثيرة في الجسم، بما في ذلك الالتهاب المزمن الذي يؤدي إلى سنوات وسنوات من الضرر للخلايا والأنسجة في الجسم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان”. وفقًا لمركز إم دي أندرسون للسرطان، قد لا يكون مؤشر كتلة الجسم (BMI) للشخص هو السبب بشكل مباشر؛ بل قد تؤدي التغييرات في حساسية الأنسولين وزيادة هرمونات معينة إلى نمو الخلايا خارج عن السيطرة، وبالتالي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

مرحلة الطفولة وما قبل الولادة

يقول ريبيك إن الارتفاع المتزامن في معدلات السمنة والسرطان، وخاصة بين الشباب، يشير إلى أن المشكلة قد تبدأ في مرحلة الطفولة أو ربما حتى قبل ولادة الناس. “إن عملية إتلاف خلاياك تبدأ في وقت أبكر فأقدم، لذا إذا كان هناك تأخير لمدة 20 عامًا من التعرض للسمنة وبدأت في سن العاشرة، فإن خطر الإصابة بالسرطان يبدأ في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر”، كما يفترض. تشير الجداول الزمنية أيضًا إلى أنه قد تكون هناك عوامل بيئية أخرى في وقت مبكر من الحياة، بما في ذلك عوامل مثل استخدام المضادات الحيوية ونوعية النظام الغذائي وبكتيريا الأمعاء.

تعكس النتائج الارتفاع المقلق الأخير في إصابة الشباب بسرطان القولون والمستقيم، لكنها تضيف المزيد من أشكال المرض إلى قائمة المخاوف. من السابق لأوانه أن نقول ما الذي يدفع الزيادة في ما يسميه الخبراء “سرطانات البداية المبكرة”، لكنهم يحذرون من أن هذا ليس فقط بسبب الفحص الأفضل؛ يموت الناس من هذه الأمراض بمعدلات وأعمار لم تشهدها أجيال آبائهم. وقام باحثون من الجمعية الأمريكية للسرطان بتقييم معدلات 34 نوعًا مختلفًا من السرطان بين أولئك الذين ولدوا بين عامي 1920 و1990، بناءً على عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم أو توفوا بسبب المرض من عام 2000 إلى عام 2019.

وجدت الدراسة أنه في المتوسط، ارتفعت معدلات 17 نوعًا من السرطان، بما في ذلك سرطان البنكرياس والثدي والمعدة، مع كل جيل جديد منذ عام 1920. أظهرت أبحاث الجمعية الأمريكية للسرطان السابقة أن معدلات 11 نوعًا من السرطان، بما في ذلك سرطان البنكرياس والقولون والمستقيم والكلى والرحم والخصية، كانت في ازدياد بين الشباب. أضافت الدراسة الجديدة ثمانية أنواع أخرى من السرطان إلى تلك القائمة: سرطان المعدة (سرطان بطانة المعدة) سرطان الأمعاء الدقيقة سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين سرطان المبيض سرطان الكبد والقناة الصفراوية سرطان الفم والبلعوم غير المرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري (عند النساء فقط) سرطان الشرج (عند الرجال فقط) ساركوما كابوزي (سرطان بطانة الأوعية الدموية والعقد الليمفاوية، عند الرجال فقط) تضاعفت المعدلات أو حتى تضاعفت ثلاث مرات لبعض هذه السرطانات، بما في ذلك سرطان الكلى والبنكرياس والأمعاء الدقيقة، لدى الأشخاص من أي من الجنسين.

بالنسبة للنساء، زاد معدل الإصابة بسرطان الكبد بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف منذ عشرينيات القرن العشرين. حتى السرطانات التي بدت في انخفاض لدى جيل طفرة المواليد والأجيال الأكبر سنًا الأخرى – بما في ذلك بعض سرطانات الثدي وسرطان الخصية – أصبحت الآن تشكل خطرًا أكبر مرة أخرى على جيل الألفية وجيل إكس، وفقًا للدراسة.

يموت المزيد من الشباب بسبب بعض هذه السرطانات أيضًا؛ لقد ارتفعت معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان القولون والمستقيم والمرارة والخصية والرحم على مر الأجيال، كما ارتفعت معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان الكبد، ولكن فقط بين النساء. تقول سونغ، كبيرة العلماء في مجال المراقبة وعلوم المساواة الصحية في ACS، لموقع ياهو لايف: “لقد برز هذا حقًا لأن الزيادة المتزامنة في الوفيات [والتشخيصات] تشير إلى أن ما نراه ليس مجرد نتائج للفحص والتشخيص الأكثر تكرارًا. بل يشير بدلاً من ذلك إلى زيادة حقيقية في المخاطر، مع زيادة في معدل الإصابة بما يكفي لتجاوز ما طرأ من التحسينات” في التشخيص والعلاج.