الزيارات الطبية إجازة مرضية في السعودية

أكدت وسائل إعلام سعودية إن الزيارات الطبية تُحتسب إجازة مرضية بموجب تقرير طبي في عموم المملكة العربية السعودية.

وقال حساب “أخبار السعودية” في تغريدة عبر إكس مساء أمس الأحد “الزيارات الطبية تُحتسب إجازة مرضية بموجب تقرير طبي (التعليم)”، دون مزيد من التفاصيل.

رسميًا ..



الزيارات الطبية تُحتسب إجازة مرضية بموجب تقرير طبي.



(التعليم) — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 12, 2025

ولم يتمكن أريبيان بزنس من العودة إلى مصدر التغريدة من وزارة التعليم السعودية، ولكن من خلال البحث والتقصي تبين أن المصدر الأصلي لعبارة “الزيارات الطبية تُحتسب إجازة مرضية بموجب تقرير طبي” مذكورة في المادة 141، الفقرة (ز) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

تعميم رقم (4400337725) بتاريخ 16-03-1444 هـ، والذي يشير إلى المادة 141 / ز: “الباب السادس (الإجازات) التي نصت على أن الزيارات الطبية التي يقوم بها الموظف للجهات الطبية تندرج ضمن الإجازات المرضية وذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه”.

ما معنى الزيارات الطبية؟

الزيارة الطبية تعني مراجعة الموظف لمرافق طبية (عيادة، مستشفى، مركز صحي) لتلقي العلاج أو الفحص أو المتابعة الطبية، ويشمل ذلك المراجعات الدورية أو الروتينية (مثل فحص ضغط الدم أو السكر)، والمراجعات الطارئة أو العلاجية (مثل زيارة الطبيب بعد مرض مفاجئ)، والجلسات العلاجية المحددة (مثل جلسات غسيل الكلى أو العلاج الطبيعي).

ويجب أن يكون هناك تقرير طبي رسمي يثبت أن الزيارة ضرورية، ولا تُحتسب جميع الزيارات الطبية تلقائياً كإجازة مرضية؛ فقط تلك المعتمدة من الجهة الطبية المختصة، فبعضها قد يُحتسب ضمن الإجازة المرضية، وبعضها (مثل جلسات معينة) قد يُحتسب بشكل منفصل (كما في المادة 141 هـ).