فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inصحةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

دعوة عالمية لفحص المتبرعين.. الزهايمر قد ينتقل عبر زرع الأعضاء

طالب باحثون بإجراء فحوصات للمتبرعين بالدم والأنسجة والأعضاء للكشف عن علامات مرض ألزهايمر لمنع انتشاره

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت دراسة كندية حديثة أن مرض الزهايمر، أحد أكثر الأمراض العصبية شيوعًا، قد ينتقل عبر عمليات زرع الأعضاء.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة تقارير الخلايا الجذعية، أن مرض الزهايمر قد ينتقل من شخص لآخر من خلال زرع الأعضاء التي تحتوي على جينات سامة.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف بعد دراسة حالات مجموعة من الفئران التي تلقت خلايا جذعية من نخاع العظم من فئران أخرى مصابة بمرض ألزهايمر العائلي، وينتج عن طريق طفرة جينية واحدة تنتقل عبر العائلات.

دعوة عالمية لفحص المتبرعين.. الزهايمر قد ينتقل عبر زرع الأعضاء

ويحمل المرضى الذين يعانون من هذا النوع من مرض ألزهايمر طفرة في جين بروتين الأميلويد (APP)، والذي يمكن أن يتحول إلى لويحات amyloid plaques تؤدي إلى تدهور الدماغ.

وللمرة الأولى، أظهرت الدراسة إلى أن هذه العملية تبدأ خارج الجهاز العصبي المركزي ثم تنتقل إلى الدماغ، حيث تسبب التدهور المعرفي المرتبط بمرض ألزهايمر.

وكما وجدت علامات التدهور المعرفي لدى الفئران بعد 6 أشهر فقط من تلقيها خلايا نخاع العظم من الفئران المصابة بمرض ألزهايمر.

وتأتي هذه الدراسة مع وجود صلة بين علاج هرموني محظور حاليًا واضطراب فقدان الذاكرة، بوجود أدلة من المملكة المتحدة تشير إلى 5 حالات على الأقل أصيب أصحابها بهذا الاضطراب بسبب العلاج الملوث ببروتينات سامة من أجسام مرضى آخرين.

دعوة عالمية لفحص المتبرعين.. الزهايمر قد ينتقل عبر زرع الأعضاء

طالب باحثون بإجراء فحوصات للمتبرعين بالدم والأنسجة والأعضاء للكشف عن علامات مرض ألزهايمر لمنع انتشاره، مع التأكيد على ضرورة المزيد من الدراسات لفهم تأثير هذا الإجراء على البشر والأنواع الأخرى.

وحذر الدكتور ويلفريد جيفريز، أخصائي مناعة من جامعة كولومبيا البريطانية، وكبير من قاموا بإعداد هذه الدراسة، من مخاطر نقل الأميلويدات التي يتم التعبير عنها خارج الدماغ، والتي تساهم في أمراض الجهاز العصبي المركزي، ودعا إلى ضوابط وفحص أفضل للمتبرعين في عمليات زرع الدم والأعضاء والأنسجة وكذلك نقل الخلايا الجذعية من الإنسان.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...